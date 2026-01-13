Cứ mỗi lần tuyển Việt Nam nâng cúp, thầy Kim Sang-Sik lại được các học trò chiêu đãi bằng cách tung người lên nhưng toàn 'hạ cánh' bằng lưng.

Xem clip mà vừa cười vừa thấy thương cho thầy Kim Sang-Sik, người được mệnh danh là 'HLV khổ nhất thế giới'. Mỗi lần tuyển Việt Nam vô địch, các học trò lại hào hứng tung thầy lên trời như một nghi lễ không thể thiếu. Không hiểu vì quá vui hay vì quá tin tưởng, lần nào thầy Kim cũng tiếp đất bằng lưng một cách rất 'chuẩn bài'.

Thầy Kim Sang-Sik 'huấn luyện viên khổ nhất thế giới'

Nhìn cảnh đó, khán giả chỉ biết ôm bụng cười mà trong lòng vẫn thấy đau giùm. Có cảm giác các cầu thủ vô địch nhiều nhưng kinh nghiệm... đỡ thầy thì vẫn bằng không. Thầy Kim chắc vui thì vui thật, nhưng niềm vui đi kèm cảm giác ê ẩm quen thuộc. Lưng thầy có lẽ đã quá hiểu cảm giác chiến thắng của bóng đá Việt Nam. Cứ mỗi lần nâng cúp là thêm một lần thử độ bền cột sống. Không biết sau này các học trò có rút kinh nghiệm hay thầy Kim phải tập thêm bài "tiếp đất an toàn". Chỉ mong lần tới vô địch, thầy vẫn được tung lên nhưng ít nhất là... rơi xuống nhẹ nhàng hơn.

