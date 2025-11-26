Thái Lan hủy tổ chức SEA Games 33 ở một tỉnh vì lũ lụt

Thái LanLũ lụt lịch sử tại tỉnh Songkhla buộc chủ nhà SEA Games 33 phải chuyển 10 môn thể thao, trong đó có bảng đấu của U22 Việt Nam, sang Bangkok hoặc Chonburi.

Songkhla là một trong ba tỉnh đăng cai SEA Games 33 cùng Bangkok và Chonburi. Tỉnh ở miền nam Thái Lan sẽ tổ chức 10 môn thể thao, gồm bảng B bóng đá nam, bi sắt, đấu vật và các môn võ muay Thái, pencak silat, cờ vua, judo, kabaddi, karate, wushu, với tổng cộng 109 HC vàng được trao.

Tuy nhiên, toàn bộ 16 huyện trong tỉnh vẫn đang trong tình trạng thảm họa, khi mưa lớn liên tục gây ngập lụt diện rộng, nhấn chìm nhiều khu dân cư và đe dọa tính mạng dân thường.

Lũ lụt tại thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, vào ngày 25/11/2025. Ảnh: Khaosod.

Từ ngày 24/11, Cục Thể thao Thái Lan (SAT) đã kích hoạt phương án dự phòng để sẵn sàng chuyển các môn sang địa phương khác. Đến hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Giám đốc điều hành (CEO) SEA Games 33 Chaiphak Siriwat tổ chức họp với Bộ Trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn và các Quốc gia dự SEA Games.

Đại diện các nước bày tỏ lo ngại cơ sở vật chất bị ảnh hưởng vì lũ lụt và chủ nhà Thái Lan không kịp khắc phục. Ngoài ra, sau khi nước rút, dịch bệnh có thể bùng phát làm ảnh hưởng đến các VĐV. Cuối cùng, chủ nhà quyết định chuyển 10 môn thể thao đến Bangkok và Chonburi.

CEO Chaiphak Siriwat sẽ trình bày vấn đề này trong cuộc họp của Ban tổ chức SEA Games 33 vào ngày mai. Đến ngày 28/11, ông sẽ chính thức thông báo cho Ủy ban Olympic các nước.

Liên đoàn quản lý các môn được yêu cầu chuẩn bị địa điểm mới, đồng thời giữ nguyên lịch thi đấu. Trong đó, bảng B bóng đá nam dự kiến sẽ tổ chức tại sân Quốc gia Rajamangala ở Bangkok, trùng với bảng A. Trận mở màn giữa Việt Nam và Lào cũng dự kiến đẩy lên thi đấu sớm một ngày, tức 3/12, cùng với trận Thái Lan gặp Timor Leste.

Sân Tinsulanon ở Songkhla là nơi tổ chức bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, trước khi phải chuyển địa điểm vì lũ lụt lịch sử. Ảnh: Thairath.

Với tư cách chủ nhà, Thái Lan cân nhắc việc bồi thường cho các quốc gia, sau khi một số đội tuyển đã đặt vé máy bay và khách sạn tại Songkhla. Mặc dù lũ lụt là nguyên nhân bất khả kháng, Thái Lan khẳng định sẽ cung cấp giải pháp tốt nhất có thể trong các cuộc họp tiếp theo.

Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền nam Thái Lan, bao gồm Songkhla, trong mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, khiến nhiều người phải sơ tán mỗi năm. Tuy nhiên, tình hình năm nay trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hat Yai, thành phố lớn nhất tỉnh Songkhla, ghi nhận mức ngập nặng nhất trong vòng 300 năm.

Trung Thu (theo Daily News)