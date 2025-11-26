Campuchia yêu cầu VĐV 'không đi một mình' khi dự SEA Games 33

CampuchiaBộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia (MOEYS) Hang Chuon Naron lo ngại an ninh, và đề nghị chủ nhà Thái Lan đảm bảo an toàn cho các VĐV Campuchia trong suốt SEA Games 33.

Bộ trưởng Naron nói về vấn đề này trong cuộc gặp VĐV và HLV tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh ngày 24/11. Ông đề nghị Thái Lan phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả thành viên Đoàn thể thao Campuchia, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng ở các cuộc thi.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với các VĐV, nước chủ nhà sẽ phải xấu hổ", Bộ trưởng MOEYS nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đoàn thể thao Campuchia được yêu cầu giữ thận trọng và kỷ luật. Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) phải phân công nhân sự phụ trách từng môn thể thao và điểm danh thành viên hàng ngày. Các VĐV chỉ di chuyển theo nhóm, không được đi một mình và giữ liên lạc thông suốt.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể Thao Campuchia Hang Chuon Naron (áo xám trái) gặp gỡ các VĐV, HLV tham dự SEA Games 33 tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 24/11/2025. Ảnh: Khmer Times.

"Thủ tướng Hun Manet đã chỉ đạo phải điểm danh. Nếu có bất kỳ sự cố nào, hãy báo cáo ngay lập tức", ông Naron cho hay. "Các thành viên hãy trở lại Campuchia ngay lập tức sau khi kết thúc phần thi".

Bộ trưởng Naron nhắc nhở cả các VĐV giữ vững kỷ luật, phẩm giá và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại SEA Games 33. Các thành viên được yêu cầu nhẫn nại, tránh phản ứng nếu bị khiêu khích và tuyệt đối không sử dụng chất cấm.

Campuchia còn thành lập một đội can thiệp đặc biệt để theo dõi, đánh giá tình hình và quản lý VĐV. Đội này sẽ duy trì liên lạc với chính quyền Thái Lan, có mặt tại tất cả các môn thi, và khiếu nại ngay trong trường hợp xảy ra sự cố bất thường. Trong trường hợp khủng hoảng nghiêm trọng, đội sẽ tiến hành thủ tục đưa đoàn Campuchia về nước

Cũng trong ngày 24/11, Campuchia xác nhận sẽ tranh tài ở 21 môn thể thao, với lực lượng gồm 333 VĐV, HLV và quan chức. Điều này gây tranh cãi trong dư luận Campuchia, vì căng thẳng ở biên giới với Thái Lan vẫn tiếp diễn.

VĐV điền kinh Bou Samnang về đích cuối cùng ở cự ly chạy 5.000m nữ với thời gian 22 phút 54 giây 22 tại SEA Games 32, trên sân Morok Techo ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 8/5/2023. Ảnh: Đức Đồng.

"Một số người lo ngại các VĐV có thể bị lăng mạ hoặc bạo hành thể xác khi thi đấu tại Thái Lan", bài viết trên báo Campuchia Khmer Times có đoạn. "Những người khác đề nghị Campuchia không dự SEA Games để bày tỏ sự đoàn kết với 18 binh sĩ đã bị quân đội Thái Lan giam giữ gần 4 tháng".

Bộ trưởng Naron cho biết MOEYS đã cân nhắc kỹ lưỡng những khó khăn và đánh giá tình hình căng thẳng ở biên giới trước khi quyết định cử đoàn dự SEA Games. Ông nhấn mạnh việc tẩy chay sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Campuchia ở Đông Nam Á, ảnh hưởng đến các mối quan hệ, cơ hội của giới trẻ ASEAN và tinh thần thể thao đích thực.

"Nếu không tham gia, họ sẽ nói chúng ta đang làm tổn hại đến uy tín ASEAN. Thái Lan không có thẩm quyền quyết định Campuchia được dự SEA Games hay không", ông Naron nói. "Nhưng nếu chúng ta từ chối, họ sẽ chỉ trích, không phải vì thiếu tôn trọng chủ nhà mà là thiếu tôn trọng ASEAN".

Lực lượng Campuchia dự SEA Games 33 được cho chỉ bằng một phần ba so với kế hoạch ban đầu. Hai năm trước trên sân nhà, Campuchia có kỳ SEA Games thành công nhất, khi đứng thứ tư toàn đoàn, với 81 HC vàng, 74 HC bạc và 127 HC đồng.

Trung Thu tổng hợp