Campuchia bỏ môn bóng đá SEA Games 33

Lo ngại vấn đề an ninh, Campuchia rút khỏi 8 môn ở SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, trong đó có bóng đá dẫn đến nguy cơ phải bốc thăm lại.

Campuchia ban đầu tuyên bố sẽ cử VĐV tham gia 21 môn thể thao. Đến chiều nay 26/11, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Ban tổ chức SEA Games 33 (THASOC), để xác nhận không tham dự 8 môn thể thao, gồm bóng đá, cầu mây, bi sắt, đấu vật và các môn võ judo, karate, pencak silat, wushu.

"Việc điều chỉnh được thực hiện do những lo ngại đáng kể về an ninh", thư của NOCC có đoạn. "Nó cũng đặt ra những thách thức trong việc đảm bảo an toàn cho các VĐV và quan chức của chúng tôi".

Cầu thủ Campuchia khi thua Myanmar 0-2 ở lượt trận thứ tư bảng A bóng đá nam SEA Games 32 trên sân Olympic ở Phnom Penh, Campuchia ngày 7/5/2023. Ảnh: Đức Đồng

Ở môn bóng đá, đội tuyển U22 Campuchia nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Timor Leste. Đội sẽ đá trận đầu tiên vào ngày 6/12 gặp Timor Leste. Với nội dung nữ, Campuchia cũng ở bảng A với chủ nhà, Singapore và Indonesia. Đội đá trận mở màn vào ngày 4/12 gặp Singapore.

Việc Campuchia rút lui khiến THASOC sẽ phải làm việc lại với LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và các liên đoàn thành viên. Các phương án có thể xảy ra, gồm tiếp tục giữ nguyên các bảng đấu, điều chỉnh hoặc bốc thăm lại.

Trong khi đó, 13 môn Campuchia xác nhận tham gia gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kick boxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp, teqball và bóng chuyền. NOCC cho biết cam kết duy trì sự tham gia của những môn này, nhưng trong "điều kiện cho phép".

Campuchia xin rút khỏi 8 môn khiến chủ nhà Thái Lan bất ngờ. Vào ngày 24/11, Campuchia đưa tin 333 VĐV, HLV và quan chức sẽ tham dự 21 môn thể thao ở SEA Games 33. Lễ xuất quân còn được tổ chức tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (MOEYS) Hang Chuon Naron.

Quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia căng thẳng sau những tranh chấp ở biên giới hai nước. Điều này tạo nên cuộc tranh luận của người dân Campuchia, trong đó nhiều người cho rằng không nên tham dự SEA Games 33 để đảm bảo an toàn cho VĐV.

Bộ trưởng MOEYS Hang Chuon Naron cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng những khó khăn và đánh giá tình hình căng thẳng ở biên giới trước khi quyết định cử đoàn dự SEA Games. Ông nhấn mạnh việc tẩy chay sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Campuchia ở Đông Nam Á, ảnh hưởng đến các mối quan hệ, cơ hội của giới trẻ ASEAN và tinh thần thể thao đích thực.

"Nếu không tham gia, họ sẽ nói chúng ta đang làm tổn hại đến uy tín ASEAN. Thái Lan không có thẩm quyền quyết định Campuchia được dự SEA Games hay không", ông Hang Chuon Naron nói. "Nhưng nếu chúng ta từ chối, họ sẽ chỉ trích, không phải vì thiếu tôn trọng chủ nhà mà là thiếu tôn trọng ASEAN".

Bộ trưởng đề nghị Thái Lan phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả thành viên Campuchia, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng ở các cuộc thi. "Nếu có chuyện gì xảy ra với các VĐV, nước chủ nhà sẽ phải xấu hổ", Bộ trưởng MOEYS nói thêm.

Đoàn thể thao Campuchia được yêu cầu giữ thận trọng và kỷ luật. Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) phải phân công nhân sự phụ trách từng môn thể thao và điểm danh hàng ngày. Các VĐV chỉ di chuyển theo nhóm, không được đi một mình và giữ liên lạc thông suốt.

Trung Thu