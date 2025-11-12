-
90'+6
Hết giờ
Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0. Chủ nhà có nhiều tình huống phạt góc trong khoảng 7 phút bù hiệp hai, nhưng không tận dụng được để dứt điểm.
-
88'
Đội trưởng Văn Trường rời sân
Văn Trường chấn thương và phải nhường chỗ cho Thái Sơn.
-
84'
Không có phạt đền cho Việt Nam
Văn Thuận chọc khe cho Vĩ Hào thoát xuống cấm địa, bị trung vệ Haofan đẩy ngã từ phía sau. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt đền, còn HLV Đinh Hồng Vinh ra sát đường biên hét lên phản ứng.
-
81'
Việt Nam mở tỷ số
Lê Văn Thuận đột phá, qua người bên cánh trái, trước khi tạt vào trong trúng chân cầu thủ chủ nhà. Hậu vệ có mái tóc dài Wang Shiqin phá hụt bóng, để hậu vệ Phạm Minh Phúc ập vào đá bồi ở khoảng cách chỉ vài mét, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng có dấu ấn lớn từ hai cầu thủ vào sân đầu hiệp hai, Văn Thuận và Minh Phúc.
-
78'
Ngọc Mỹ sút xa
Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ có cơ hội sút ở rìa cấm địa, nhưng đối thủ ập vào ngay để chắn bóng. Việt Nam vẫn chơi lấn sân nhưng chưa thể ghi bàn.
-
75'
Bùi Vĩ Hào vào sân
Quốc Việt ra nghỉ.
-
71'
Abuduwaili sút trúng mép ngoài lưới
Trung Quốc phản công nhanh, và tiền đạo Abuduwaili nhận đường xẻ nách từ đồng đội để thoát xuống bên trái cấm địa. Anh sút căng về góc gần nhưng chệch cột trong gang tấc.
-
65'
Việt Nam kiểm soát trận đấu
Đội khách đang giữ bóng chắc, chơi chủ yếu bên phần sân của Trung Quốc. Tuy nhiên, hai đội đều chưa tạo ra cơ hội nguy hiểm trong hiệp hai.
-
60'
Việt Nam thay thêm hai người
Phi Hoàng, Ngọc Mỹ vào thay Văn Khang, Thanh Nhàn.
-
54'
Cơ hội của Trung Quốc
Tiền vệ Yimingkari có khoảng trống, sút từ cự ly khoảng hơn 20 m, đưa bóng vọt xà ngang. Hai đội vẫn tiếp tục chơi khá chắc chắn ở đầu hiệp hai.