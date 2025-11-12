Trung QuốcViệt Nam hạ chủ nhà Trung Quốc 1-0 nhờ công Phạm Minh Phúc, trong trận ra quân giải giao hữu U22 Panda Cup ở Thành Đô.

Tiền vệ Yimingkari có khoảng trống, sút từ cự ly khoảng hơn 20 m, đưa bóng vọt xà ngang. Hai đội vẫn tiếp tục chơi khá chắc chắn ở đầu hiệp hai.

Đội khách đang giữ bóng chắc, chơi chủ yếu bên phần sân của Trung Quốc. Tuy nhiên, hai đội đều chưa tạo ra cơ hội nguy hiểm trong hiệp hai.

Trung Quốc phản công nhanh, và tiền đạo Abuduwaili nhận đường xẻ nách từ đồng đội để thoát xuống bên trái cấm địa. Anh sút căng về góc gần nhưng chệch cột trong gang tấc.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ có cơ hội sút ở rìa cấm địa, nhưng đối thủ ập vào ngay để chắn bóng. Việt Nam vẫn chơi lấn sân nhưng chưa thể ghi bàn.

Lê Văn Thuận đột phá, qua người bên cánh trái, trước khi tạt vào trong trúng chân cầu thủ chủ nhà. Hậu vệ có mái tóc dài Wang Shiqin phá hụt bóng, để hậu vệ Phạm Minh Phúc ập vào đá bồi ở khoảng cách chỉ vài mét, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng có dấu ấn lớn từ hai cầu thủ vào sân đầu hiệp hai, Văn Thuận và Minh Phúc.

Văn Thuận chọc khe cho Vĩ Hào thoát xuống cấm địa, bị trung vệ Haofan đẩy ngã từ phía sau. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt đền, còn HLV Đinh Hồng Vinh ra sát đường biên hét lên phản ứng.

Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0. Chủ nhà có nhiều tình huống phạt góc trong khoảng 7 phút bù hiệp hai, nhưng không tận dụng được để dứt điểm.

Lúc 18h35 hôm nay 12/11, Việt Nam sẽ ra quân gặp chủ nhà Trung Quốc ở Panda Cup 2025. Giải giao hữu quốc tế U22 diễn ra tại trên sân Song Lưu, thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) từ 12 đến 18/11, với bốn đội gồm Trung Quốc, Việt Nam, Uzbekistan và Hàn Quốc. Trận đấu được xem là màn khởi động quan trọng cho SEA Games 33 diễn ra cuối năm tại Thái Lan.

Đội hình U22 Việt Nam lần này quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn hay Cao Văn Bình, những trụ cột từng giúp đội vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau thời gian dài chấn thương.

Do nhiều cầu thủ bận thi đấu ở V-League, đội chia thành ba nhóm sang Trung Quốc và chỉ có một buổi tập duy nhất trước trận mở màn. HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục tạm quyền chỉ đạo, thay cho HLV trưởng Kim Sang-sik đang dẫn dắt tuyển quốc gia. Ông Vinh cho biết Panda Cup là cơ hội quý giá giúp cầu thủ trẻ cọ xát, hoàn thiện lối chơi và hướng đến mục tiêu vào chung kết SEA Games 33.

Phía chủ nhà, HLV Antonio Puche của Trung Quốc cũng xem giải đấu là bước chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn khi thiếu vắng nhiều trụ cột như tiền vệ tài năng Wang Yudong và trung vệ Peng Xiao. Việc mất tới 12 cầu thủ khiến đội hình Trung Quốc suy yếu đáng kể.

Quang Dũng - Hoàng An