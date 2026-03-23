Tyson Fury rèn thể lực tại Thái Lan

Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury, từng năm lần tuyên bố giải nghệ, đang âm thầm rèn luyện ở Thái Lan để chuẩn bị cho dịp trở lại võ đài.

Suốt mùa đông vừa qua, Fury tập luyện tại khu vực ngoại ô Pattaya, cách Bangkok khoảng hai tiếng di chuyển bằng ôtô. Trong khi ê-kíp ở căn hộ cao cấp, anh chọn sống trên một con thuyền tại bến cảng.

Tay đấm người Anh - người từng hai lần vô địch thế giới hạng nặng - còn gây chú ý trong mỗi buổi chạy sáng dọc bờ biển phía đông Thái Lan, khi mang theo chiếc loa phát ca khúc My Heart Will Go On của Celine Dion.

Sau lần thứ năm tuyên bố giải nghệ, Fury đang trên hành trình trở lại và sẽ tái xuất bằng màn thượng đài với Arslanbek Makhmudov tại London ngày 11/4.

Tyson Fury tập luyện ở Thái Lan nhằm chuẩn bị cho màn thượng đài với Arslanbek Makhmudov ngày 11/4.

Một tháng trước trận, Fury tỏ ra rất tham vọng. Anh nhắc đến khả năng tái đấu lần ba với Oleksandr Usyk, cũng như màn so găng được chờ đợi với đồng hương Anthony Joshua - những trận đấu có thể khép lại sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ.

Thể trạng và tinh thần của võ sĩ 37 tuổi cũng được đánh giá ở mức độ tốt. Anh duy trì lịch tập khắt khe: chạy bộ dưới thời tiết oi bức mỗi sáng, nghỉ ngơi và bước vào các buổi tập nặng vào chiều muộn. Sau đó là các liệu pháp massage chuyên sâu, tương tự những võ sĩ Muay Thái hàng đầu.

Fury còn hợp tác với HLV võ thuật Robert McInnes - biệt danh "Sifu" - nhằm cải thiện kỹ thuật và khả năng di chuyển. Sau 10 tuần, anh cho thấy sự linh hoạt và sắc bén hơn trong các bài tập đối kháng.

Lý giải việc chọn Thái Lan, Fury cho biết: "Thời tiết tốt, điều kiện tập luyện lý tưởng, chế độ hồi phục tuyệt vời. Tôi có thể tập trung hoàn toàn".

Võ sĩ người Anh cũng đánh giá cao văn hóa tôn trọng riêng tư của người dân bản địa: "Họ biết tôi là ai, nhưng không làm phiền. Điều đó rất phù hợp với tôi lúc này".

Dù vậy, Fury thừa nhận việc trở lại võ đài không đơn thuần vì danh tiếng hay tiền bạc, mà xuất phát từ niềm đam mê chưa tắt. "Quyền Anh giống như một cơn nghiện. Một khi đã nếm trải cảm giác đó, bạn không thể rời bỏ. Đây là môn thể thao khắc nghiệt, không khoan nhượng", anh nói.

Nhắc đến hai thất bại trước Usyk năm 2024, Fury cho rằng đó đã là câu chuyện cũ. "Tôi nghĩ mình thắng, nhưng kết quả đã có. Chúng tôi tiếp tục tiến lên", anh nói, đồng thời thừa nhận nếu tái đấu, chiến thắng bằng điểm số là điều không dễ.

Ở tuổi 37, Fury ý thức rõ giới hạn của thời gian. Anh cho rằng sự gián đoạn là kẻ thù của mọi võ sĩ.

Ngoài võ đài, Fury khẳng định gia đình là ưu tiên hàng đầu. Anh không quan tâm đến lối sống xa hoa, thay vào đó tập trung vào vợ con và niềm tin tôn giáo. Khi được hỏi vì sao vẫn tiếp tục chiến đấu, Fury trả lời ngắn gọn: "Vì tôi có thể và tôi yêu điều đó".

Fury phấn khích sau khi bảo vệ thành công đai WBC hạng nặng, đai The Ring và Union Belt - chiếc đai phiên bản đặc biệt được làm riêng cho trận đấu với Dilian Whyte tại Wembley ngày 23/4/2022. Ảnh: Reuters

Tyson Fury từng nắm giữ nhiều đai vô địch hạng nặng thế giới, gồm việc thâu tóm bốn danh hiệu cao quý WBA, IBF, IBO, WBO giai đoạn 2015-2016, hai lần giữ đai The Ring trong giai đoạn 2015-2022, đai WBC từ năm 2020 đến 2024. Ở cấp độ khu vực, võ sĩ cao 2,06 mét này từng hai lần vô địch Anh, giành đai châu Âu, Commonwealth và nhiều danh hiệu hạng nặng khác.

Trong sự nghiệp nhà nghề, Fury thắng 34, hòa một, thua hai trận đều trước Oleksandr Usyk. Trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, anh có thành tích nổi bật ở nghiệp dư với HC đồng giải trẻ thế giới 2006, HC vàng giải trẻ EU 2007, HC bạc giải trẻ châu Âu 2007 và vô địch hạng siêu nặng giải ABA năm 2008.

Fury nằm trong nhóm VĐV có thu nhập cao nhất hành tinh, xếp thứ ba trong danh sách của Sportico và Forbes năm 2025, với thu nhập ước tính khoảng 146 triệu USD. Theo BoxRec, Fury nằm trong top 10 võ sĩ hạng nặng đang thi đấu, trong khi The Ring đánh giá anh là tay đấm số hai thế giới, chỉ xếp sau nhà vô địch Usyk.

Hồng Duy (theo Telegraph)