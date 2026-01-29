Tyson Fury tái xuất

AnhCựu vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury rút lại quyết định giải nghệ khi xác nhận thượng đài với võ sĩ Nga Arslanbek Makhmudov ngày 11/4 trong một sự kiện do tạp chí The Ring tổ chức tại Anh.

Trận đấu sẽ được phát trực tiếp toàn cầu trên Netflix, đánh dấu lần đầu nền tảng này truyền hình trực tiếp một sự kiện thể thao tại Vương quốc Anh.

Poster thông báo về màn thượng đài giữa Tyson Fury và Arslanbek Makhmudov.

Đây là lần trở lại mới nhất của Fury sau khi tuyên bố giải nghệ lần thứ năm, đồng thời là lần đầu anh thi đấu trước khán giả nhà sau gần 4 năm. Địa điểm cụ thể cùng các trận đấu phụ sẽ được công bố trong thời gian tới.

Thông tin được xác nhận bởi Turki Alalshikh, Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp Arab Saudi và Liên đoàn Quyền Anh nước này. "Chúng tôi vui mừng khi Tyson quyết định trở lại để tạo nên một cuộc đối đầu hạng nặng hấp dẫn với Makhmudov", ông Alalshikh cho biết.

Phó chủ tịch phụ trách thể thao của Netflix, Gabe Spitzer, ca ngợi Fury là "một trong những nhân vật cuốn hút nhất của quyền Anh hiện đại" và khẳng định nền tảng này rất háo hức giới thiệu màn tái xuất của võ sĩ người Anh.

Trên Instagram, Fury cho biết anh đã chuẩn bị cho màn trở lại từ lâu. "Tôi đã nói sẽ có một thông báo lớn hôm nay. Và tôi đã làm được", võ sĩ 37 tuổi chia sẻ. "Tôi đang cực kỳ phấn khích, sẵn sàng thi đấu ngay lúc này. Tháng 4, tại Anh. Tôi đã rời xa võ đài 1 năm, nhưng giờ tôi đã trở lại".

Fury cũng nhấn mạnh vai trò của Netflix trong sự kiện lần này. "Tôi mang theo nền tảng streaming lớn nhất thế giới về Anh. Còn ai làm được điều đó nữa?", anh nói và cho rằng trận đấu sắp tới chỉ là "phần nổi của tảng băng" trong kế hoạch thi đấu dài hơi đã được vạch ra.

Netflix bắt đầu gây chú ý mạnh mẽ với quyền Anh từ tháng 11/2024, khi nền tảng này phát trực tiếp trận đấu gây tranh cãi giữa Jake Paul và huyền thoại Mike Tyson, khi đó đã 58 tuổi. Trận đấu kéo dài 8 hiệp, kết thúc với chiến thắng dành cho Paul và thu hút hơn 100 triệu lượt người xem trên toàn cầu, trở thành một trong những sự kiện quyền Anh được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử phát sóng trực tuyến.

Arslanbek Makhmudov, cao 1m97, từng sở hữu nhiều danh hiệu khu vực và thứ cấp, gồm đai WBC Continental Americas năm 2019, WBC-NABF giai đoạn 2019-2023, WBA-NABA giai đoạn 2021-2022, WBC Silver năm 2022 và hai lần giữ đai WBA Inter-Continental vào các năm 2023, 2025.

Đối thủ của Fury, Arslanbek Makhmudov, 36 tuổi, được đánh giá là một trong những tay đấm nguy hiểm nhất hạng nặng hiện nay. Võ sĩ người Nga thắng knock-out ở 19 trong 23 trận đã đấu, trong đó có 13 trận kết thúc ngay ở hiệp đầu. Anh vừa có thắng lợi đáng chú ý nhất sự nghiệp khi đánh bại Dave Allen bằng quyết định đồng thuận hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong sự nghiệp, Makhmudov từng sở hữu nhiều danh hiệu khu vực và thứ cấp, gồm đai WBC Continental Americas năm 2019, WBC-NABF giai đoạn 2019–2023, WBA-NABA từ 2021 đến 2022, WBC Silver năm 2022 và hai lần giữ đai WBA Inter-Continental vào các năm 2023 và 2025. Với thành tích cùng phong cách thi đấu áp đảo, võ sĩ 36 tuổi được xem là một trong những tay đấm knock-out đáng gờm nhất của hạng nặng hiện nay.

Makhmudov gây ấn tượng mạnh với ngoại hình và phong thái lạnh lùng, thường được người hâm mộ ví như "nhân vật phản diện trong phim James Bond". Trong các đoạn video tập luyện, anh nổi tiếng với những phương pháp rèn thể lực khắc nghiệt, bao gồm vật gấu và chịu các bài tập va đập cường độ cao, khiến danh tiếng "quái vật knock-out" ngày càng được củng cố.

"Tôi rất hào hứng với cơ hội này. Tôi đến để tạo ra một cuộc chiến thực sự", Makhmudov nói. "Tyson Fury từng là một nhà vô địch vĩ đại, nhưng tôi đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để giành chiến thắng lớn".

Ngoài võ đài, Netflix tiếp tục hợp tác với Fury khi mùa thứ hai của loạt phim At Home With the Furys dự kiến ra mắt vào mùa xuân, cùng một bộ phim tài liệu dài tập về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Hai võ sĩ dự kiến sẽ tham gia chuyến quảng bá tại nhiều thành phố trước trận đấu.

Fury phấn khích sau khi bảo vệ thành công đai WBC hạng nặng, đai The Ring và Union Belt - chiếc đai phiên bản đặc biệt được làm riêng cho trận đấu với Dilian Whyte tại Wembley ngày 23/4/2022. Ảnh: Reuters

Tyson Fury từng nắm giữ nhiều đai vô địch hạng nặng thế giới, gồm việc thâu tóm bốn danh hiệu cao quý WBA, IBF, IBO, WBO giai đoạn 2015-2016, hai lần giữ đai The Ring trong giai đoạn 2015-2022, đai WBC từ năm 2020 đến 2024. Ở cấp độ khu vực, võ sĩ cao 2,06 mét này từng hai lần vô địch Anh, giành đai châu Âu, Commonwealth và nhiều danh hiệu hạng nặng khác.

Trong sự nghiệp nhà nghề, Fury thắng 34, hòa 1, thua hai trận đều trước Oleksandr Usyk. Trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, anh có thành tích nổi bật ở nghiệp dư với HC đồng giải trẻ thế giới 2006, HC vàng giải trẻ EU 2007, HC bạc giải trẻ châu Âu 2007 và vô địch hạng siêu nặng giải ABA năm 2008.

Fury nằm trong nhóm vận động viên có thu nhập cao nhất hành tinh, xếp thứ ba trong danh sách của Sportico và Forbes năm 2025, với thu nhập ước tính khoảng 146-147 triệu USD. Theo BoxRec, Fury nằm trong top 10 võ sĩ hạng nặng đang thi đấu, trong khi The Ring đánh giá anh là tay đấm số hai thế giới, chỉ xếp sau nhà vô địch Oleksandr Usyk.

Hồng Duy (theo Daily Mail)