Tyler Perry thành tỷ phú

Tyler Perry - diễn viên, biên kịch Mỹ - được xếp vào danh sách tỷ phú ở tuổi 51.

Ngày 1/9, theo Forbes, nguồn thu chủ yếu của nghệ sĩ đến từ quyền sở hữu gia tài phim, kịch, chương trình truyền hình trị giá 320 triệu USD. Anh đã thực hiện hơn 1.200 tập phim truyền hình, 22 phim dài và hơn 20 vở kịch. Từ năm 2019 đến nay, Perry thu về 150 triệu USD sau khi hợp tác với ViacomCBS - đơn vị độc quyền phân phối phim truyền hình của anh. Nghệ sĩ cũng thu lợi nhuận 60 triệu USD từ cổ phần dịch vụ xem phim trực tuyến BET+. Ngoài ra, Perry có khoảng 140 triệu USD từ bất động sản, quỹ đầu cơ và tiền mặt.

Forbes dự đoán từ năm 2005, Perry đã kiếm được hơn 1,4 tỷ USD (chưa gồm thuế) và dành vào việc mua bất động sản ở Atlanta, New York, Los Angeles, Wyoming cùng hai phi cơ riêng.

Tháng 10/2019, anh được ghi danh trên Đại lộ danh vọng Hollywood nhờ những đóng góp trong ngành công nghiệp phim ảnh. Ảnh: TylerPerry.

Diễn viên sản xuất chương trình tại studio trị giá 300 triệu USD, rộng hơn 133 hecta ở Georgia. Studio Tyler Perry lớn gấp đôi trường quay của Warner Bros. thường được các hãng, nhà sản xuất thuê như: Walt Disney với phim Black Panther, Will Smith với Bad Boys for Life và đài AMC với series The Walking Dead. Anh dự định phát triển studio thành một khu phức hợp giải trí như Disney và Universal với công viên chủ đề, rạp phim. Theo Forbes, Perry nhận định đây là một thách thức với người khởi nghiệp từ vốn cá nhân về mặt quy mô và huy động dòng tiền.

Perry khởi điểm là nhà viết kịch độc lập ở New Orleans. Anh cho rằng "khởi đầu khiêm tốn" giúp anh quý trọng sự thành công. Những năm 20 tuổi, Perry có đam mê sân khấu. Với vốn 12 nghìn USD từ bán xe và làm nghề thu nợ, diễn viên thuê sân khấu ở Atlanta, tự viết kịch, sản xuất và đóng chính. Năm 2006, anh đạo diễn phim điện ảnh đầu tay Madea's Family Reunion, gây tiếng vang phòng vé khi thu về 65 triệu USD. Nhân vật Madea được yêu thích, mang tính điển hình với hình tượng bà ngoại "chịu chơi" có mái tóc xoăn màu bạch kim.

Chương trình sitcom Tyler Perry's House of Payne (2006 - 2012) thu hút khán giả, mở ra cơ hội hợp tác với Oprah Winfrey. Anh viết nhiều kịch bản cho kênh truyền hình OWN của người dẫn chương trình kỳ cựu. Trong đó, phim dài tập kịch tính The Haves and the Have Nots ra mắt năm 2014, đạt chỉ số người xem cao nhất trong lịch sử của kênh. Qua nhiều năm, Perry học hỏi từ Oprah Winfrey - người tiên phong tự sản xuất chương trình. Anh nói với Forbes: "Sự khác biệt là tôi làm chủ mọi thứ từ đèn, đạo cụ, trường quay và các ý tưởng. Vì thế, lợi nhuận thu lại sẽ cao hơn".

Tyler Perry (sinh năm 1969) là diễn viên hài, nhà sản xuất, biên kịch Mỹ nổi tiếng. Anh tham gia diễn xuất trong Star Trek (2009), Gone Girl (2014), Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016), Vice (2018). Anh là diễn viên được trả lương cao nhất với tổng 130 triệu USD từ tháng 5/2010 đến giữa năm sau. Thời dịch, Perry lập kế hoạch đầu tư vào các sản phẩm của những nhà sản xuất, đạo diễn da màu. Anh còn ủng hộ cộng đồng LGBTQ và dự định xây trung tâm dạy học cho trẻ không đến trường vì hoàn cảnh gia đình.

Trailer phim "Gone Girl" Tyler xuất hiện ở 1:11 phút trong trailer phim "Gone Girl". Anh vào vai luật sư Tanner Bolt - người đại diện của nhân vật chính Nick Dunne (Ben Affleck đóng). Video: 20th Century Fox.

Quỳnh Quyên (theo Forbes)