6 sao Hollywood là tỷ phú

Kylie Jenner, ngôi sao chương trình Keeping Up With The Kardashians, là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Theo Forbes, cô đạt mốc tỷ USD năm 21 tuổi và hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,2 tỷ USD. Nhờ danh tiếng trên mạng xã hội, Jenner thành lập công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics và nhanh chóng thành công.

Điểm nổi bật của công ty này là chi phí cực nhỏ và phần lợi nhuận khổng lồ rơi thẳng vào túi Jenner. Đế chế mỹ phẩm của cô chỉ có bảy nhân viên toàn thời gian và năm người bán thời gian. Việc sản xuất và đóng gói do Seed Beauty - một công ty tại California đảm nhận. Việc bán hàng và phân phối được thực hiện bởi nền tảng thương mại điện tử Shopify. Mẹ cô - bà Kris - phụ trách tài chính và quảng cáo.