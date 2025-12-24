Tỷ phú Trung Quốc mất gần nửa tài sản vì cơn sốt Labubu hạ nhiệt

Wang Ning mất hơn 11,3 tỷ USD trong 4 tháng, khi cổ phiếu Pop Mart - công ty sở hữu búp bê Labubu lao dốc.

Hồi tháng 8, cơn sốt búp bê Labubu trên toàn cầu giúp ông trùm đồ chơi Trung Quốc Wang Ning sở hữu 27,5 tỷ USD tài sản, cao hơn đồng sáng lập Alibaba Jack Ma. Tuy nhiên, vài tháng qua, khối tài sản này đã bốc hơi 11,3 tỷ USD. Giới quan sát cho rằng cơn sốt đồ chơi này có thể đã hạ nhiệt.

Wang (38 tuổi) là nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO Pop Mart International Group - công ty sở hữu Labubu. Cổ phiếu hãng này giảm khoảng 40% so với đỉnh tháng 8, về 200 đôla Hong Kong.

Labubu được sáng tạo bởi nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung năm 2015, dưới hình dạng quái vật nhỏ, răng nhọn, tạo nên "cơn sốt" sưu tập tại nhiều nơi. Lisa (thành viên nhóm nhạc Blackpink), ca sĩ Rihanna và cựu ngôi sao bóng đá David Beckham cũng mua búp bê này. Labubu từng khiến các cửa hàng trên toàn cầu xảy ra tình trạng khách xếp hàng dài, thậm chí xô xát để giành mua số lượng búp bê giới hạn.

Wang Ning hiện là Chủ tịch kiêm CEO Pop Mart. Ảnh: Pop Mart

Tuy nhiên, năm 2026 được dự báo sẽ có nhiều thách thức lớn với Pop Mart. Jeff Zhang - nhà phân tích cổ phiếu tại hãng nghiên cứu Morningstar cho rằng doanh thu của hãng có thể chỉ tăng 30%, thấp hơn nhiều so với mức ước tính 200% năm nay. Một trong các nguyên nhân là nền so sánh năm 2025 cao hơn. Tuy nhiên, Zhang cũng chỉ ra nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc và tốc độ tăng trưởng chậm lại ở các thị trường nước ngoài sẽ góp phần vào việc này.

Giá Labubu trên thị trường thứ cấp cũng giảm. Trên nền tảng bán lại Dewu (Trung Quốc), giá các mẫu Labubu mới nhất hiện khoảng 115 nhân dân tệ (16,3 USD) mỗi món, giảm 30% kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 8. Dù giá bán lại vẫn cao hơn mức niêm yết chính thức là 79 nhân dân tệ, một số nhà sưu tầm đã rút lui vì từng kỳ vọng lãi lớn hơn khi bán lại số Labubu tích trữ trước đó.

Người phát ngôn của Pop Mart không bình luận về giá cổ phiếu, nhưng nhấn mạnh yếu tố nền tảng và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Nửa đầu năm nay, Pop Mart công bố doanh thu tăng gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 13,9 tỷ nhân dân tệ (gần 2 tỷ USD), còn lợi nhuận tăng 5 lần đạt 4,6 tỷ nhân dân tệ. Wang Ning dự báo Pop Mart có thể "dễ dàng" đạt doanh thu 30 tỷ nhân dân tệ năm nay.

Mark Tanner - Giám đốc hãng nghiên cứu thị trường China Skinny cho rằng một phần nguyên nhân khiến tăng trưởng doanh thu công ty sở hữu Labubu dự kiến chậm lại năm tới đến từ chiến lược của chính họ. Công ty này đang tăng nguồn cung đồ chơi, do muốn trở thành thương hiệu giải trí như Disney. Họ cũng có thể không muốn tiếp tục giữ chân người tiêu dùng chỉ bằng chiến lược tạo sự khan hiếm.

"Tôi có cảm giác Pop Mart cố tình trở nên dễ tiếp cận hơn, để mở rộng quy mô", Tanner nói.

Sammi Xu - nhà phân tích cổ phiếu tại Deutsche Bank cũng cho rằng Pop Mart đang đẩy mạnh sản xuất. Trong báo cáo tháng này, Deutsche Bank cho biết Pop Mart hiện sản xuất 50 triệu búp bê mỗi tháng, tăng so với 10 triệu hồi đầu năm.

Tuy nhiên, cũng trong báo cáo, Xu nhắc đến hiện tượng người tiêu dùng không còn vội vàng mua các mẫu Labubu được sản xuất với số lượng lớn. "Điều này thể hiện qua lượng khách giảm và tình trạng xếp hàng không còn ở hầu hết cửa hàng nước ngoài, trừ các điểm mới khai trương hoặc một số thành phố được chọn", Xu viết.

Kenny Ng - chiến lược gia chứng khoán tại Everbright Securities International cho rằng chìa khóa để giá cổ phiếu Pop Mart phục hồi nằm ở khả năng công ty duy trì được sức hút của Labubu trong tương lai hay sẽ ra một loại đồ chơi mới.

Ke Yan - trưởng bộ phận nghiên cứu của DZT Research tại Singapore nhận định công ty đang bước vào "giai đoạn trống sản phẩm", khi các dòng đồ chơi khác như Skullpanda hay Twinkle Twinkle chưa phổ biến như Labubu. Ông cho rằng giá cổ phiếu Pop Mart có thể xuống 100 đôla Hong Kong năm tới.

Zhang cho rằng việc hợp tác làm phim với Sony sẽ là "bước đi tự nhiên để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Labubu". Ông cũng thêm rằng Pop Mart "nhiều khả năng tham khảo mô hình của các đối thủ lâu đời như Disney và Sanrio để đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác, như giải trí và sản phẩm liên quan đến truyền thông".

Hà Thu (theo Forbes)