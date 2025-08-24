Tỷ phú Trần Bá Dương: Tôi cảm kích khi nhiều lãnh đạo lớn tuổi tự nguyện xin nghỉ

Chủ tịch Thaco cho biết nhiều lãnh đạo lớn tuổi đã tự nguyện xin nghỉ, nhường cơ hội cho người trẻ khi doanh nghiệp này đang tinh gọn nhân sự.

Trong thư gửi đến nhân viên Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Bá Dương cho biết họ đã hoàn tất kế hoạch hình thành mô hình sản xuất kinh doanh quy mô lớn mang tính tích hợp, bổ trợ trên nền tảng công nghiệp và số hóa toàn diện. Công việc quan trọng và tất yếu tiếp theo là thực hiện công tác nhân sự nhằm hình thành đội ngũ lãnh đạo và quản lý các cấp theo hướng tinh gọn và phù hợp.

Ông Dương nói bản thân cảm thấy "rất vui và cảm kích" khi có nhiều lãnh đạo các cấp của Thaco lớn tuổi đã hiểu, ủng hộ doanh nghiệp thông qua việc "tự nguyện xin nghỉ để nhường lại vị trí cho anh em kế thừa trẻ hơn". Ông cho rằng đây là hành động đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Thaco trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thaco. Ảnh: Thaco

Trước đó, ông Phạm Văn Tài từ chức sau 7 năm giữ ghế Tổng giám đốc. Vị trí này đang được ông Trần Bá Dương kiêm nhiệm. Ông Tài sinh năm 1965, gắn bó với Thaco hơn 20 năm qua và được bổ nhiệm làm tổng giám đốc từ giữa tháng 4/2018. Ngoài ra, ông Nguyễn Một - Giám đốc cấp cao phụ trách Văn hóa và Truyền thông - cũng thôi chức trong đợt này.

Thaco cũng mới bổ nhiệm 3 phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Quang Bảo, ông Trần Bảo Sơn và ông Nguyễn Hoàng Tuệ. Các nhân sự này đều là tổng giám đốc tại các đơn vị thành viên như Thaco Auto, Thaco Agri và Thadico. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng bổ nhiệm lãnh đạo mới cho vị trí giám đốc tài chính và giám đốc nhân sự.

Ông Trần Bá Dương cho biết sắp tới Thaco sẽ điều chuyển và tinh giảm nhân sự. Ông yêu cầu lãnh đạo các cấp triển khai chương trình đánh giá và sắp xếp lại nhân sự dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch và công bằng. Mục tiêu chung là hướng đến đội ngũ nhân sự có năng lực, tiếp nối truyền thống, năng động, thích ứng nhanh, phù hợp với xu thế phát triển mới của thời đại và chiến lược phát triển của Thaco.

Trước đó, ông Dương cũng từng đề cập năm nay doanh nghiệp này đặc biệt chú trọng đến sự cân đối giữa đội ngũ lãnh đạo, quản lý lâu năm và lớp nhân sự trẻ, năng động nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi số và kinh tế số. Thaco dự tính năm nay tuyển dụng 26.419 nhân sự mới, nâng tổng số lên 77.161 người. Trong đó, mảng nông nghiệp do Thaco Agri phụ trách dự kiến tuyển dụng nhiều nhất với 22.984 người.

Thaco là doanh nghiệp tư nhân đa ngành do ông Trần Bá Dương sáng lập năm 1997, ban đầu phát triển từ lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ôtô. Sau hơn 25 năm hoạt động, tập đoàn này đã mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp, logistics, nông nghiệp và đầu tư hạ tầng. Tại Chu Lai (Quảng Nam), Thaco xây dựng khu phức hợp công nghiệp - đô thị quy mô hàng nghìn ha, là cơ sở sản xuất ôtô lớn nhất cả nước.

Trong lĩnh vực hạ tầng, doanh nghiệp từng đầu tư các tuyến giao thông nội bộ, cảng, logistics và gần đây bắt đầu đề xuất các dự án lớn cấp quốc gia. Gần đây, họ đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam hơn 61 tỷ USD, cam kết tự thu xếp 20% vốn, phần còn lại vay các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Tất Đạt