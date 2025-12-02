Tỷ phú Thụy Sĩ muốn áp thuế cao hơn với người giàu

Alfred Gantner - một tỷ phú Thụy Sĩ - kêu gọi tăng thuế với người giàu, ngay sau khi người dân Thụy Sĩ bỏ phiếu phản đối thuế thừa kế 50% với giới siêu giàu.

Trong một bài báo đăng ngày 1/12 trên tờ Tages-Anzeiger, Gantner cho biết việc của cải ngày càng tập trung vào một nhóm người đang là vấn đề lớn trên toàn cầu.

"Không thể để một vài người ở đất nước này có tài sản lớn đến vậy, trong khi những số khác còn không biết sẽ trả tiền thuê nhà và bảo hiểm y tế thế nào", Gantner - nhà đồng sáng lập công ty đầu tư cổ phần tư nhân Partners Group cho biết. Ông hiện sở hữu tài sản 3,5 tỷ USD, theo Forbes, và là người giàu thứ 1.054 thế giới.

Gantner cho rằng may mắn cũng là một yếu tố quan trọng để tích lũy được khối tài sản lớn, nhưng ông không ủng hộ việc áp thuế thừa kế, do thuế này có thể dễ dàng lách được. Theo ông, cần áp thuế lũy tiến với tài sản của người giàu. Chẳng hạn, tài sản trên 200 triệu franc Thụy Sĩ bị áp 1%. Tài sản 500 triệu USD là 1,2%. 1 tỷ USD áp thuế 1,5%...

Nếu không nỗ lực giải quyết vấn đề này, "những Elon Musk, Mark Zuckerberg và Alfred Gantner sẽ tích lũy được nhiều tiền hơn nữa trong 20 năm tới", ông nói.

Tỷ phú Thụy Sĩ Alfred Gantner hiện sở hữu hơn 3,5 tỷ USD. Ảnh: Climeworks

Những bình luận này được đưa ra ngay sau cuộc bỏ phiếu ngày 30/11 của người Thụy Sĩ về áp thuế 50% với tài sản thừa kế 50 triệu franc Thụy Sĩ (62 triệu USD) trở lên. Theo đó, 78% người dân phản đối kế hoạch này, cao hơn dự báo trong các cuộc thăm dò trước đó.

Thụy Sĩ là một trong những trung tâm quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Hiện tại, nước này có khoảng 2.500 người sở hữu tài sản 50 triệu franc trở lên. Tổng tài sản của họ vào khoảng 500 tỷ franc Thụy Sĩ.

Thuế tài sản gần đây là vấn đề gây tranh cãi trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh khối nợ công của các nước phình to và bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng. Tại châu Âu, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Na Uy có nhiều hình thức áp thuế với người sở hữu tài sản trên một mức nhất định. Pháp và Anh thì đang tranh cãi về ý tưởng này để giảm thâm hụt ngân sách.

Dù vậy, không phải tỷ phú nào cũng ủng hộ thuế tài sản như Gantner. Hồi tháng 9, tỷ phú LVMH Bernard Arnault - người giàu nhất châu Âu - chỉ trích đề xuất áp thuế 2% với những người có tài sản trên 100 triệu euro (117 triệu USD). Ông cho rằng việc này có thể phá hủy nền kinh tế Pháp, vì lo ngại kế hoạch sẽ khiến giới giàu rời khỏi đây.

Hà Thu (theo Reuters)