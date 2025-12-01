Người Thụy Sĩ phản đối áp thuế 50% với giới siêu giàu

Đề xuất thuế thừa kế với giới siêu giàu tại Thụy Sĩ đã bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu cuối tuần trước.

Ngày 30/11, người dân Thụy Sĩ bỏ phiếu về đề xuất áp thuế 50% với tài sản thừa kế 50 triệu franc Thụy Sĩ (62 triệu USD) trở lên. Theo đó, 78% người dân phản đối kế hoạch này, cao hơn dự báo trong các cuộc thăm dò trước đó là khoảng hai phần ba bác bỏ.

Các ngân hàng theo dõi sát sao cuộc bỏ phiếu, coi đây là phép thử với mức độ ủng hộ việc phân phối lại tài sản ở Thụy Sĩ. Một số quốc gia khác, như Na Uy, thông qua tăng thuế tài sản hoặc đang tranh luận về các biện pháp tương tự.

Thụy Sĩ là nơi có nhiều thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới. Lo ngại về chi phí sinh hoạt ngày càng hiện diện rõ trong chính trường nước này.

Sông Limmat và các nhà thờ tại Zurich (Thụy Sĩ), tháng 5/2025. Ảnh: Reuters

Đề xuất áp thuế thừa kế 50% do nhóm thanh niên của đảng Dân chủ Xã hội (JUSO) đưa ra, nhằm tài trợ cho các dự án giảm tác động của biến đổi khí hậu. Họ lập luận: "Những người siêu giàu thừa kế hàng tỷ USD, trong khi chúng tôi thừa hưởng các cuộc khủng hoảng".

Lãnh đạo JUSO Mirjam Hostetmann cho rằng giới siêu giàu đang hủy hoại khí hậu bằng các khoản chi xa xỉ. "10 gia đình giàu nhất Thụy Sĩ tạo ra lượng phát thải tương đương 90% dân số cả nước. Cả cộng đồng không thể cùng gánh hậu quả đó", bà nói.

Hiện tại, Thụy Sĩ có khoảng 2.500 người sở hữu tài sản 50 triệu franc trở lên. Tổng tài sản của họ vào khoảng 500 tỷ franc Thụy Sĩ. Nếu được thông qua, thuế này trên lý thuyết có thể giúp thu ngân sách tăng thêm 4 tỷ franc (gần 5 tỷ USD).

Tuy nhiên, các lãnh đạo doanh nghiệp phản đối gay gắt sáng kiến này. Họ cho rằng nó có thể khiến người giàu rời khỏi Thụy Sĩ, làm giảm tổng thu ngân sách. Một giám đốc ngân hàng ví ý tưởng này "như quả bom hạt nhân" với đất nước.

Chính phủ cũng kêu gọi cử tri bác bỏ đề xuất này. "Sáng kiến này làm giảm mạnh sức hấp dẫn của Thụy Sĩ với người giàu", Bộ trưởng Tài chính Karin Keller-Sutter cho biết.

Hà Thu (theo Reuters)