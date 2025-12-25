Tỷ phú Telegram và hành trình trở thành cha của hơn 100 đứa trẻ

Tỷ phú công nghệ Pavel Durov trở thành tâm điểm toàn cầu khi tiết lộ là cha của 100 đứa trẻ nhờ chiến dịch hiến tinh trùng "chất lượng cao".

Mùa hè năm 2024, nhiều phụ nữ trẻ trung, có học thức tìm đến phòng khám hỗ trợ sinh sản AltraVita ở phía nam thủ đô Moskva, Nga. Họ bị thu hút bởi chiến dịch tiếp thị chưa từng có: cung cấp tinh trùng miễn phí.

Chủ nhân của số tinh trùng này là Pavel Durov, tỷ phú gốc Nga đã sáng lập ứng dụng Telegram.

Tại các hội thảo và trên khắp các nền tảng mạng xã hội, AltraVita quảng cáo Durov là người có "độ tương thích di truyền cao". Họ thêm rằng tỷ phú Nga sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho những phụ nữ dưới 37 tuổi muốn sử dụng tinh trùng của mình.

"Những phụ nữ tìm đến đây đều rất tuyệt vời. Họ có học thức và sức khỏe tốt", một bác sĩ từng làm việc ở phòng khám cho biết. Những người tham gia chương trình được yêu cầu là người độc thân để tránh các rắc rối pháp lý phát sinh.

Tỷ phú Pavel Durov tại Paris hồi tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Durov, tỷ phú 41 tuổi hiện sống tại Dubai, công khai trên mạng xã hội rằng ông đã có ít nhất 100 người con ở 12 quốc gia vì hiến tinh trùng, chưa kể 6 người con mà ông có với ba phụ nữ.

Trong bài đăng trên mạng hồi tháng 7/2024, Durov kể bắt đầu hiến tinh trùng từ khoảng năm 2010. Đầu tiên, ông muốn giúp một người bạn mong có con và sau đó tiếp tục hiến tặng ẩn danh nhằm góp phần giải quyết tình trạng "thiếu hụt nguồn tinh trùng chất lượng cao". Dù đã ngừng hiến tặng vài năm trước, tinh trùng của Durov vẫn được lưu trữ và cung cấp tại phòng khám AltraVita.

Mùa hè vừa qua, Durov gây chú ý trong cuộc phỏng vấn với một tạp chí Pháp khi tuyên bố tất cả con ruột của ông sẽ được thừa hưởng phần thừa kế như nhau.

Forbes ước tính tài sản ròng của Durov vào khoảng 17 tỷ USD, phần lớn gắn với giá trị của Telegram, công ty mà ông nói sẽ chuyển giao cho một quỹ phi lợi nhuận. Durov cũng sở hữu một số lượng bitcoin mua từ năm 2013 nhưng không cung cấp con số cụ thể.

Sau tuyên bố về quyền thừa kế, Durov cho hay ông nhận được vô số tin nhắn từ những người tự nhận là con mình.

"Miễn là họ chứng minh được họ có quan hệ huyết thống với tôi, họ sẽ nhận được phần tài sản thừa kế sau khi tôi qua đời, có thể là 30 năm nữa", Durov nói trong chương trình podcast của Lex Fridman hồi tháng 10. Ông cũng cho biết có kế hoạch công khai mã ADN của mình để các con ruột có thể tìm thấy nhau.

Sinh năm 1984 trong một gia đình trí thức tại St. Petersburg, Durov sớm bộc lộ niềm đam mê với ngôn ngữ và lịch sử. Ông bắt đầu nổi tiếng năm 2006 khi sáng lập VK, mạng xã hội được ví như Facebook của Nga, trước khi lập ra Telegram năm 2013, không lâu trước khi buộc phải rời VK.

Trong nhiều năm, Durov đã tự bỏ tiền túi hoặc vay vốn để duy trì Telegram. Ứng dụng hiện có hơn một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Theo tài liệu mà WSJ có được, Telegram ghi nhận hơn 500 triệu USD lợi nhuận trong năm ngoái.

Tuy nhiên, nền tảng này cũng bị chỉ trích là nơi lan truyền thông tin cực đoan. Công ty cho biết đã chặn hơn 42 triệu nhóm và kênh vi phạm điều khoản hoạt động, đồng thời cung cấp dữ liệu địa chỉ Internet trong một số vụ án điều tra khủng bố và hình sự.

Trong cuộc sống cá nhân, Durov theo đuổi lối sống lành mạnh, tránh sử dụng rượu và caffeine, chú trọng tập luyện và ngủ đủ giấc. Ông có hai con đầu lòng với bạn gái khi còn điều hành VK vào năm 2009 và 2010. Sau đó, ông có thêm ba người con sinh tại Nga trong giai đoạn 2013-2017 với Irina Bolgar, một luật sư hiện sống tại Thụy Sĩ.

Hai người đang xảy ra tranh chấp. Bolgar nói rằng vào năm 2023, Durov đã cắt mọi hỗ trợ tài chính cho cô và các con, gồm cả hợp đồng thuê căn nhà tại Geneva mà hai người từng sinh sống, vì cô từ chối đưa các con tới Dubai. Cũng trong năm đó, Bolgar đệ đơn khiếu nại chống lại Durov tại Thụy Sĩ, cáo buộc ông đánh con út của họ 5 lần.

Spurgeon, phát ngôn viên của Durov, khẳng định cáo buộc trong đơn kiện không phải sự thật và chỉ là một phần trong cuộc tranh chấp quyền nuôi con do "người đang tìm cách bòn rút tiền" từ thân chủ của bà khởi xướng. Bà nói thêm Bolgar và Durov chưa bao giờ là một cặp đôi thực sự và Durov "vẫn cung cấp hỗ trợ tài chính cho tất cả các con của mình".

Durov đã chuyển trụ sở công ty Telegram sang Dubai năm 2017, nơi mà ông cho rằng có ít thủ tục hành chính và áp mức thuế thấp. Vài năm sau, ông được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Pháp cấp quốc tịch.

Tháng 12/2024, Durov có con với bạn gái cũ kiêm người mẫu nổi tiếng người Hungary Diana Bako. Cô cho biết trên mạng xã hội rằng bản thân đã sống ở Dubai từ năm ngoái, thêm rằng cả bà ngoại và bà nội của con cô đều ở đây để chăm sóc em bé.

Tỷ phú Pavel Durov và bạn gái Juli Vavilova tại sự kiện bên lề liên hoan phim Cannes ở Pháp hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Bạn gái hiện tại của Durov, Juli Vavilova, là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng. Tại buổi dạ tiệc và đấu giá từ thiện liên quan đến liên hoan phim Cannes năm nay, Durov đã chi 400.000 euro (khoảng 470.000 USD) để giành về cho Vavilova một vai diễn nhỏ trong phim của đạo diễn Spike Lee.

Durov từng chia sẻ trên Telegram rằng ông ban đầu hoài nghi việc hiến tinh trùng, nhưng Sergey Yakovenko, người sáng lập phòng khám AltraVita, đã thuyết phục ông coi đây là nghĩa vụ công dân. Yakovenko nói điều này không chỉ vì tinh trùng của Durov mang gene tốt mà còn bởi tình trạng vô sinh đang ngày một tăng.

"Tình trạng thiếu tinh trùng khỏe mạnh đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng trên toàn cầu và tôi tự hào vì đã góp phần giảm bớt điều đó", Durov viết trong bài đăng năm 2024.

Theo một bác sĩ từng làm việc tại AltraVita, Durov không tham gia vào quá trình lựa chọn hay kiểm tra y tế đối với các bà mẹ tiềm năng.

Anna Panina, 35 tuổi, sống tại Moskva, cho hay bản thân cô từng cân nhắc về việc thụ tinh nhân tạo với tinh trùng hiến tặng của tỷ phú Durov. "Đó là cơ hội tuyệt vời để trở thành mẹ của một đứa con xinh đẹp và thông minh", cô nói.

Durov bày tỏ hy vọng rằng hành động của mình sẽ khuyến khích những người đàn ông khỏe mạnh khác tham gia hiến tinh trùng. "Tất nhiên là có rủi ro", Durov viết trên Telegram năm 2024, "nhưng tôi không hối hận vì đã trở thành người hiến tặng".

Thanh Tâm (Theo WSJ)