Tỷ phú Mỹ khó hẹn hò sau khi 'hồi xuân'

MỹChi 2 triệu USD mỗi năm để sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, thân hình cơ bắp nhưng Bryan Johnson thừa nhận khó tìm bạn gái.

Vị tỷ phú công nghệ 45 tuổi hiện ở Venica (Mỹ) đang duy trì thói quen đi ngủ lúc 20h30, mỗi ngày uống 111 viên thực phẩm chức năng, chỉ nạp 2.250 calo từ 6h đến 11h và hạn chế uống rượu để sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn tuổi.

Nhưng điều này không giúp anh trở thành người bạn trai lý tưởng với các cô gái.

Từng chia sẻ trên podcast 'Diary of a CEO' (Nhật ký của một CEO) do Seven Bartlett dẫn chương trình, Bryan Johnson tiết lộ danh sách gồm 10 thói quen và lối sống của bản thân mỗi khi đi xem mắt. Nhưng ngay khi nghe xong, tất cả các đối tượng tiềm năng đều từ chối vị tỷ phú.

Trong các yêu cầu này, Johnson luôn nhấn mạnh giấc ngủ chất lượng và đặt ra hàng loạt các quy tắc nghiêm ngặt. Anh cho biết sẽ không ngủ cùng người yêu bởi ưu tiên việc ngủ đúng giờ, đủ giấc thay vì ôm ấp hay gần gũi mỗi đêm.

"Tôi đã xây dựng cuộc sống xung quanh giấc ngủ. Điều này có vẻ trái ngược với các chuẩn mực văn hóa hiện nay khi hầu hết mọi người đang hy sinh giấc ngủ để đi chơi", anh nói.

Tỷ phú công nghệ Bryan Johnson chi 2 triệu USD để sở hữu vẻ ngoài trẻ trung như thanh niên 20 tuổi. Ảnh: Instagram/@bryanjohnson

Johnson tự nhận khá kiệm lời và có thể khiến người đối diện cảm thấy lạnh lùng, xa cách. Thậm chí, anh và con trai còn đặt quy tắc không chào hỏi mỗi sáng bởi đây là thời điểm anh đang tập trung cho việc suy nghĩ nên cần hạn chế trao đổi những câu vô nghĩa.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú 45 tuổi cũng tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt khi kết thúc bữa ăn cuối trong ngày lúc 11h trưa. "Trước khi đi ngủ tôi đã có hơn 8 tiếng để tiêu hóa và việc này rất tốt cho sức khỏe. Điều này được đúc rút khi tôi tiến hành vài trăm thí nghiệm và nhận thấy khi bụng đói là lúc ngủ ngon nhất. Vậy nên khi tôi hẹn hò, sẽ không có buổi ăn tối nào cùng bạn gái", anh nói.

Tuy nhiên, đời sống hẹn hò của vị triệu phú trước khi thực hiện mục tiêu trẻ hóa cũng không dễ dàng.

Năm 2021, nữ diễn viên truyền hình Taryn Southern, bạn gái cũ của Johnson, đã kiện anh ra tòa vì ép cô phải chấp nhận lối sống trăng hoa. Thậm chí Johnson còn đuổi Southern ra khỏi nhà khi cô phát hiện mắc ung thư. Ngược lại, vị tỷ phú cáo buộc bị bạn gái tống tiền sau khi chia tay năm 2019, dù cả hai đã đính hôn vào tháng 3/2018.

Johnson từng thử đổi máu với con trai với hy vọng được trẻ hóa nhưng sớm từ bỏ bởi không hiệu quả. Ảnh: Instagram/@bryanjohnson

Trước đây, vị tỷ phú không phải là người ám ảnh bởi việc trẻ hóa. Chỉ đến năm 2020, anh bắt đầu quyết định thay đổi lối sống theo hướng tích cực, sau thời gian dài mắc chứng trầm cảm và ly hôn.

Ngoài áp dụng chế độ chống lão hóa nghiêm ngặt, Johnson cũng thử dùng máu của con trai 17 tuổi và người cha Richard 70 tuổi. Tuy nhiên, anh sớm dừng phương pháp này do không hiệu quả.

Hiện Johnson đã 45 tuổi, nhưng anh cho rằng tuổi sinh học hiện tại là 36 tuổi, sở hữu làn da của người 28 tuổi, dung tích phổi và thể lực của nam thanh niên tuổi 18, khi bản thân chi đến 2 triệu USD mỗi năm để cải thiện sức khỏe và trẻ hóa bản thân.

"Cứ đà này, có lẽ tôi sẽ sống đến 200 tuổi", vị tỷ phú nói.

Minh Phương (Theo NyPost)