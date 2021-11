Tỷ phú 'không hạnh phúc vì tiền' muốn tặng 90% tài sản

Tỷ phú Green muốn từ thiện 90% số tài sản 6 tỷ USD của mình, cho rằng tiền không mua được hạnh phúc nhưng có thể giúp đỡ mọi người.

"Tôi sẽ cho đi phần lớn tài sản của mình thông qua hoạt động từ thiện trước hoặc ngay khi tôi qua đời. Mục tiêu của tôi là tặng hơn 90% tài sản. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ dành thời gian, thứ quý giá nhất của mình, để phân bổ các khoản từ thiện đó hợp lý", tỷ phú công nghệ Jeff T. Green cho biết hôm 16/11.

Green, 44 tuổi, xác nhận ông đã ký thỏa thuận với sáng kiến "The Giving Pledge", do tỷ phú Warren Buffett, Bill Gates và vợ cũ Melinda sáng lập, trong đó cam kết cho đi hầu hết tài sản. Hàng trăm tỷ phú đã ký cam kết này với "The Giving Pledge".

Tỷ phú công nghệ Mỹ Jeff T. Green. Ảnh: Fox13.

"Tiền không mua được hạnh phúc. Tiền có thể mua những thứ khiến cuộc sống thoải mái hơn, nhưng những thứ đó cùng cảm giác thoải mái đó cũng chỉ là phù du", tỷ phú Mỹ chia sẻ quan điểm về tiền bạc.

Tuy nhiên, Green cho rằng tiền bạc mang lại sức mạnh thay đổi mạnh mẽ nếu được sử dụng đúng lúc và được định hướng bởi những người phù hợp.

"Tôi thực sự tin rằng khi gặp những người thông minh, có đam mê, ý chí, thì tiền bạc có thể giúp chúng ta thay đổi hầu hết mọi thứ", tỷ phú Mỹ khẳng định.

Green là giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của công ty công nghệ The Trade Desk và sở hữu tài sản ước tính khoảng 6 tỷ USD, theo Forbes. Ông được xếp hạng 253 trong số những người giàu nhất thế giới.

Ngọc Ánh (Theo Fox/ABC)