Tỷ phú Jeff Bezos và cựu MC sẽ cưới ở Venice

Đại diện thành phố Venice xác nhận đám cưới tỷ phú Jeff Bezos diễn ra tại đây, bác bỏ lo ngại sự kiện tác động xấu đến địa phương.

Hôm 29/3, giới chức Venice đưa ra tuyên bố ngắn gọn về ngày trọng đại của nhà sáng lập Amazon - Jeff Bezos, 61 tuổi - và cựu MC Lauren Sánchez, 56 tuổi, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể, theo AP. Trong khi đó, truyền thông Italy đưa tin lễ thành hôn dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 26/6.

Trước đó, một số trang báo cho biết ban tổ chức đám cưới đặt số lượng lớn phòng tại năm khách sạn cao cấp nhất, thuê gần như toàn bộ taxi nước trong thành phố - phương tiện di chuyển hàng ngày của người dân, và một bến tàu cho du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD - được cho là nơi cử hành hôn lễ.

Ngoài ra, nhiều trang tin cho biết danh sách khách mời có thể lên hàng trăm người, dẫn đến tình trạng du lịch quá tải. Điều này từng xảy ra khi tài tử George Clooney tổ chức lễ cưới tại Venice năm 2014. Khi đó, kênh đào Grand Canal phải dừng hoạt động, các con phố đầy người nổi tiếng và paparazzi.

Trong thông báo, chính quyền cho rằng những suy đoán xoay quanh đám cưới "không có căn cứ". Theo đại diện thành phố, chỉ có 200 người tham dự ngày vui của tỷ phú, và đây là số lượng chấp nhận được. Họ cũng nhấn mạnh có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn như: Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2021, Triển lãm kiến trúc quốc tế thường niên (Venice Architecture Biennale) và vô số đám cưới của các nhân vật nổi tiếng. "Venice đã quen việc trở thành sân khấu của các chương trình hàng tuần mà không gây bất kỳ tác động đáng kể nào", chính quyền cho biết.

Giới chức khẳng định ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo các hoạt động thường nhật diễn ra bình thường, không bị gián đoạn. Ông Luigi Brugnaro - thị trưởng Venice - cho biết cơ quan địa phương đang hợp tác, hỗ trợ ban tổ chức triển khai kế hoạch hiệu quả, nhưng không làm tổn hại thành phố.

Từ hôm 22/3, truyền thông Mỹ đưa tin nhà sáng lập Amazon sẽ "kết hôn trên du thuyền 500 triệu USD" tại Venice vào mùa hè này, thu hút nhiều chú ý. Tuy nhiên đến nay, ông chưa phản hồi với công chúng. Ngày 26/3, People xác nhận cặp sao đã gửi thiệp mời đến quan khách. Lễ cưới dự kiến quy tụ dàn sao hạng A có mối quan hệ thân thiết với bộ đôi, gồm: Ca sĩ Katy Perry và bạn trai - diễn viên Orlando Bloom, minh tinh Eva Longoria, "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey, ngôi sao truyền hình Kim Kardashian...

Jeff Bezos và Lauren Sánchez công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi Bezos tuyên bố ly hôn vợ cũ - nhà văn MacKenzie Scott, kết thúc 25 năm chung sống. Cùng thời điểm, Sánchez chia tay người chồng sau 13 năm bên nhau, Patrick Whitesell. Cả hai có chung đam mê về hàng không vũ trụ, bảo vệ môi trường.

Sau bốn năm yêu, hai người tổ chức đính hôn trên du thuyền Koru bên bờ biển Amalfi, Italy vào tháng 8/2023. Theo People, Bezos cầu hôn Sánchez với chiếc nhẫn kim cương ước tính từ ba đến năm triệu USD. Nguồn tin cho biết cả hai đều cảm thấy "hạnh phúc như trên chín tầng mây" khi cuộc tình này bước sang trang mới.

Jeff Bezos sinh năm 1964, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Ông nổi tiếng khi sáng lập và xây dựng Amazon như một cửa hàng sách trực tuyến, sau đó mở rộng thêm các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, ông đưa Amazon trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới. Năm 2021, ông thôi chức Giám đốc điều hành. Hiện tài sản ròng của ông là hơn 237,5 tỷ USD, theo Forbes. Ông có cuộc hôn nhân dài 25 năm với vợ đầu, có hai con.

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 nhưGood Day LA. Cô còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9, cô xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space. Cô và chồng trước cưới năm 2005, có hai con. Ngoài ra, cô có một con trai với bạn trai cũ - cầu thủ bóng bầu dục Tony Gonzalez.

