Tỷ phú Jeff Bezos sẽ bay vào vũ trụ trong tháng 7

MỹNhà sáng lập Amazon và Blue Origin Jeff Bezos sẽ tham gia chuyến bay chở người đầu tiên của phương tiện cận quỹ đạo New Shepard vào ngày 20/7.

Jeff Bezos, người sáng lập công ty hàng không vũ trụ Blue Origin. Ảnh: Blue Origin.

Chuyến bay diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 52 năm tàu Apollo 11 hạ cánh trên Mặt Trăng. Tàu New Shepard vận hành tự động không cần người lái, sẽ phóng từ cơ sở ở tây Texas của Blue Origin. Hành trình sẽ kéo dài khoảng 11 phút. Em trai của Bezos là Mark cũng gia nhập phi hành đoàn. "Từ khi 5 tuổi, tôi đã mơ ước bay vào vũ trụ. Hôm 20/7, tôi sẽ thực hiện hành trình cùng với em trai tôi. Đó là cuộc phiêu lưu lớn nhất cùng với người bạn tốt nhất của tôi", Bezos chia sẻ.

Một ghế khác trên tàu sẽ dành cho người trả giá cao nhất trong cuộc đấu giá gồm 3 vòng. Kết quả sẽ được công bố hôm 12/6. Mức đấu giá đã lên tới 2,8 triệu USD. Khoản tiền trả từ người thắng cuộc sẽ được giao cho hiệp hội khoa học và công nghệ của Blue Origin mang tên Club for the Future. Tàu New Shepard có thể chở 6 hành khách.

Đối thủ chính của Blue Origin trong ngành du lịch bay cận quỹ đạo là Virgin Galactic. Công ty này cũng đạt bước tiến lớn hướng tới chở hành khách trả phí. Máy bay vũ trụ có người lái VSS Unity của Virgin Galactic đã bay 4 lần, bao gồm một lần với phi hành gia của công ty. Gần đây nhất, Virgin Galactic bán vé bay với giá 250.000 USD. Hồi tháng 5, công ty tiết lộ dự kiến bay thương mại vào năm sau.

Tàu New Shepard tái sử dụng hoàn toàn của Blue Origin đã bay 15 lần trong các thử nghiệm không người lái. Trong chuyến bay mới nhất hồi tháng 4, nhân viên công ty đã diễn tập quy trình ra vào phương tiện.

An Khang (Theo Space)