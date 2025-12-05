Tỷ phú CZ: Các nước đang phát triển có nhiều cơ hội trong tài sản số

CZ cho rằng dân số trẻ, chưa có nền tài chính phức tạp tạo ra cơ hội lớn cho các nước đang phát triển xây dựng kinh tế tài sản số.

Trong buổi gặp gỡ báo chí tại Tuần lễ Blockchain 2025 do Binance tổ chức, nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) cho rằng đã có nhiều nước phát triển, nhiều nền kinh tế lớn bắt tay vào phát triển tài sản số. Tuy nhiên theo tỷ phú này, các quốc gia đang phát triển vẫn có nhiều cơ hội lớn hơn.

Trước hết, những nước này chưa có sẵn một hệ thống tài chính truyền thống đồ sộ và phức tạp nên có thể "nhảy cóc" công nghệ. Nhờ không phải phá bỏ hạ tầng cũ, họ có thể triển khai blockchain và tài sản số nhanh hơn, hiệu quả hơn từ những "vùng đất trống".

Ông lấy châu Phi làm ví dụ điển hình. Tại lục địa này, tỷ lệ thâm nhập ngân hàng được báo cáo dưới 11%. Trong khi đó, tỷ lệ thâm nhập điện thoại thông minh đang tăng nhanh chóng, dao động 50-70%. Đây như một "điều kiện lý tưởng" để tài sản số phát triển khi người dân chỉ cần tải xuống một ứng dụng để có quyền tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Một trong những lợi thế quan trọng nữa là cơ cấu dân số trẻ. Tỷ phú nhấn mạnh người trẻ rất nhanh nhạy với công nghệ và "đặc biệt yêu thích tài sản số". Đây sẽ là nguồn lực khổng lồ cho việc thử nghiệm sản phẩm mới, tiếp nhận tư duy tài chính số và thúc đẩy sáng tạo trong mảng blockchain, ví, sàn, ứng dụng Web3...

Chính nhu cầu từ thế hệ trẻ cũng khiến chính phủ phải thay đổi quan điểm tiếp cận nhanh hơn. Khi dân số trẻ, đông và "yêu tiền số", CZ ngụ ý rằng chính phủ nào đi trước, cởi mở hơn sẽ dễ thu hút nhân tài, thu hút dự án và có khả năng tạo ra hệ sinh thái tài sản số riêng, phục vụ chính quốc gia của họ.

CZ, nhà sáng lập sàn giao dịch Binance, trong buổi gặp gỡ báo chí 4/12 tại Dubai (UAE). Ảnh: Tất Đạt

Bên cạnh đó, các nước đang phát triển vẫn còn "chỗ trống" cho tài sản số trong hệ thống pháp luật. Để xây dựng một khung pháp lý hiệu quả, các quốc gia trước hết cần tạo ra một hệ thống quy định rõ ràng và có tư duy cởi mở. Bởi theo ông, khung pháp lý ở nhiều nơi hiện nay vẫn chưa đủ rõ ràng. Ông nhấn mạnh những quy định đầu tiên có thể không hoàn hảo và cần thời gian để hoàn thiện dần, nên quá trình làm luật phải mang tính thích ứng.

CZ cho rằng cách tiếp cận hợp lý nên là tích hợp tài sản số vào hệ thống tài chính hiện hành, thay vì để hai hệ thống tách biệt. Bởi chỉ khi được kết nối với hệ thống truyền thống, việc phổ cập tài sản số mới có thể diễn ra. Bên cạnh đó, ông khuyến nghị cơ quan quản lý chủ động đối thoại với doanh nghiệp, thông qua quá trình tham vấn kỹ thuật hay các buổi hội thảo để hiểu cách hoạt động của sàn giao dịch, tài sản số và hạ tầng blockchain. Đây là điều mà đội ngũ của ông đã thực hiện với nhiều quốc gia.

Ở góc nhìn bao quát, lãnh đạo Binance cho rằng tài sản số và blockchain không thể phát triển trong "một sớm một chiều", bởi chúng không khác bất kỳ công nghệ mang tính đột phá nào. Để minh họa, ông quay lại thời điểm năm 1995 - giai đoạn internet bắt đầu bước vào đời sống con người. Khi đó, người ta đã sớm hình dung về các ứng dụng rất tiên tiến như hội nghị truyền hình (video conferencing) hay hội nghị thực tế ảo (VR conferencing). Tuy nhiên, thực tế sau gần ba thập kỷ, những công nghệ này vẫn còn nhiều hạn chế và chưa phổ biến.

Theo ông, blockchain và tài sản số cũng tuân theo quy luật đó. Chúng đang ở giai đoạn đầu với nhiều tiềm năng, nhiều kỳ vọng, nhưng cũng còn xa mới đạt tới phiên bản hoàn thiện nhất. Để trở nên phổ biến, đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống giống như internet ngày nay, tài sản số cần thời gian, quá trình thử nghiệm qua nhiều thế hệ người dùng và đặc biệt là sự hoàn chỉnh dần của hệ sinh thái xung quanh.

CZ muốn nhấn mạnh rằng việc tài sản số chưa xuất hiện ở mọi nơi, hay chưa hoàn toàn dễ dùng, không phải là điểm trừ. Ngược lại, theo ông, đó là đặc trưng của một công nghệ đang trưởng thành. Chúng cần quá trình dài hơi tương tự các công nghệ khác để "chín muồi" và được sử dụng rộng rãi như các công nghệ khác.

Tất Đạt