'Tỷ lệ tử vong do nhiễm Adenovirus không bất thường'

Đại diện Viện Nhi Trung ương cho biết 6 trẻ tử vong do nhiễm Adenovirus đều mang bệnh nền, hoặc đồng nhiễm virus khác và tỷ lệ này không bất thường.

Ngày 16/9, trả lời VnExpress, tiến sĩ, bác sĩ Lê Kiến Ngãi, Trưởng Khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cho biết số ca bệnh dương tính Adenovirus tại đơn vị tăng đột biến.

Tính đến ngày 12/9, tổng số ca nhiễm virus Adeno được ghi nhận tại bệnh viện là 412, tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ, trong đó 6 bệnh nhi tử vong do nhiễm virus này đồng thời mang bệnh nền. So với mọi năm, số ca tử vong không bất thường.

"Số ca nhiễm Adenovirus gia tăng phản ảnh thực trạng mầm bệnh đang tồn tại nhiều trong cộng đồng. Ai cũng có thể là đối tượng cảm nhiễm của Adenovirus", ông Ngãi nói. Như vậy, nguy cơ mỗi cá thể mắc Adenovirus rồi trở thành nguồn nhiễm mới, kể cả nguồn nhiễm không có triệu chứng là rất cao.

Ngoài gây bệnh ở hệ thống hô hấp, virus này còn xâm nhập đường tiêu hóa, gây viêm dạ dày ruột, hay hiếm gặp hơn là viêm bàng quang, viêm màng não... Trên thế giới, Adeno còn là "đối tượng" bị tình nghi liên quan đợt bùng phát "viêm gan bí ẩn". Tuy nhiên, ông Ngãi cho biết hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca viêm gan bí ẩn nên không xác định được virus này có liên quan không.

Hầu hết bệnh nhân nhiễm Adeno vào Trung tâm Hô hấp đều bị viêm phổi, khó thở hoặc suy hô hấp. Đa số trường hợp khỏi bệnh trong 10 ngày đến hai tuần. Số ca tử vong xảy ra trên bệnh nhân có cơ địa đặc biệt như mắc bệnh nền, suy dinh dưỡng, còi xương, tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch, bệnh phổi mạn tính...

Hiện, trung tâm điều trị cho 25 bệnh nhân viêm phổi do Adeno, trong đó khoảng 15 trẻ thở oxy nhưng không có ca nặng.

Bệnh nhi nhiễm Adenovirus điều trị tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Với trẻ nhiễm Adenovirus mức độ nhẹ, bác sĩ Trần Quỳnh Hương, Trưởng Khoa Hô hấp 2, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM), khuyên phụ huynh có thể cho con điều trị tại nhà dưới sự tư vấn của chuyên gia. Những trường hợp diễn tiến nặng như khó thở, suy hô hấp, sốt cao..., cần đưa đến khám để nhập viện khi cần. Bác sĩ sẽ điều trị triệu chứng, chẳng hạn hỗ trợ hô hấp khi viêm phổi, hạ sốt khi sốt cao, nhỏ mắt và chăm sóc khi viêm kết mạc...

Theo bác sĩ Hương, nhóm dễ trở nặng khi nhiễm Adenovirus là trẻ nhỏ tháng, có bệnh nền, suy dinh dưỡng, đặc biệt trẻ nhỏ dễ gây viêm phổi kéo dài... Khi xác định nhiễm virus này, bệnh nhi cần được tái khám sớm, theo dõi tích cực hơn.

"Tại phía Nam, trẻ mắc bệnh hô hấp thường tăng cao từ tháng 9, khi trẻ nhập học, cộng với thời điểm chuyển lạnh", bác sĩ nói. Phụ huynh cần chú ý đưa đến bác sĩ khi trẻ sốt cao, khó thở, không chủ quan như những mùa cảm cúm khác.

Ngoài ra, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn Khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), cần cung cấp đủ nước và sữa cho trẻ. Trẻ trở nặng thường do miễn dịch kém hay do nhiễm thêm vi trùng, nhất là vi trùng kháng thuốc.

Theo bác sĩ Khanh, chưa có vaccine đặc hiệu cho virus này vì nó có nhiều chủng. Cụ thể, Adenovirus chia 7 nhóm từ A-G, trong đó hơn 50 loại gây bệnh ở người. Biện pháp phòng ngừa chính vẫn là rửa tay, người lớn bị cảm phải tránh xa trẻ nhỏ, đeo khẩu trang... Uống đủ nước, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng.

"Chích ngừa vaccine 6 trong 1, phế cầu, cúm vì nếu nhiễm Adenovirus và nhiễm thêm mấy virus này sẽ dễ nguy hiểm", ông Khanh nói.

Lê Phương - Lê Nga