Tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất lịch sử

Hơn 590 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) tốt nghiệp xuất sắc, chiếm gần 8,8% tổng số, là mức kỷ lục của trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 4-5/10 trao bằng tốt nghiệp cho gần 3.800 sinh viên. Trước đó, gần 3.000 sinh viên đã nhận bằng vào đợt tốt nghiệp sớm, hồi tháng 5. Tính cả hai đợt, hơn 590 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc (điểm tổng kết CPA từ 3.6/4 trở lên), chiếm gần 8,8%, tăng 0,15% so với năm ngoái.

Đại diện nhà trường cho biết đây mức cao kỷ lục. Dù vậy, mức này thấp hơn nhiều trường, đặc biệt các trường khối ngành kinh tế. Ví dụ, tỷ lệ sinh viên xuất sắc của Đại học Ngoại thương năm nay là 32,4%, Kinh tế Quốc dân là khoảng 50%.

Trần Thành Nam, quê Hải Phòng, học ngành Công nghệ thông tin Việt - Pháp, là sinh viên duy nhất tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 4/4. Đây là sinh viên thứ ba trong lịch sử Bách khoa Hà Nội đạt thành tích này.

Số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (CPA 3.2 đến dưới 3.6) là hơn 1.730 (chiếm 25,8%), còn lại là khá trở xuống, trong đó khá chiếm 57,7%.

Sinh viên dự lễ tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, sáng 4/10. Ảnh: Dương Tâm

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội nhiều lần cho biết tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc tăng dần trong những năm gần đây nhờ chú trọng công tác tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên từ năm thứ nhất. Cụ thể, trường chia sinh viên thành các nhóm: muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, học sau đại học; khởi nghiệp, từ đó có phương án hỗ trợ, để họ có kế hoạch học tập rõ ràng và đạt kết quả tốt hơn.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nói mỗi sinh viên đã trải qua hành trình đầy thử thách để đến ngày hôm nay.

"Các bạn có nhiều thành công nhưng cũng có không ít lần thất bại. Bởi đã là sinh viên Bách khoa, hầu như ai cũng từng nếm trải thất bại ít nhất một lần", PGS Thắng nói. "Những trải nghiệm đó rèn luyện nên kỹ năng, bản lĩnh và nghị lực - hành trang vô giá để các em tự tin bước tiếp trên chặng đường mới".

Thành lập năm 1956, Đại học Bách khoa Hà Nội là trường dẫn đầu cả nước về đào tạo lĩnh vực kỹ thuật. Trường có quy mô khoảng 38.000 người học với 65 chuyên ngành trình độ đại học, 63 chương trình thạc sĩ, 32 chương trình tiến sĩ. Mỗi năm, trường tuyển mới khoảng 8.000-9.500 sinh viên.

Dương Tâm