Nam sinh thứ ba trong lịch sử Bách khoa Hà Nội đạt điểm tuyệt đối

Từ học sinh chuyên Pháp, Thành Nam "liều lĩnh" ôn thi Toán, Lý để vào ngành IT của Bách khoa Hà Nội, trở thành thủ khoa tốt nghiệp với điểm 4/4.

Trần Thành Nam, quê Hải Phòng, học ngành Công nghệ thông tin Việt - Pháp, là sinh viên duy nhất tốt nghiệp tuyệt đối năm nay, theo đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong 18 năm qua, kể từ khi chuyển sang đào tạo tín chỉ và tính theo thang điểm 4, nam sinh là người thứ ba đạt thành tích này ở trường, sau Nguyễn Thế An và Trần Trung Hiếu hồi năm ngoái. Trường cho hay nếu tính theo thang 10, sinh viên phải được 8,5 điểm trở lên ở tất cả môn học.

"Mình rất vui khi biết tin là thủ khoa tốt nghiệp bởi thời phổ thông, mình từng tham gia nhiều kỳ thi quan trọng nhưng chưa từng giành vị trí dẫn đầu", Nam nói.

Chàng trai 22 tuổi đang ở Pháp, chuẩn bị theo học thạc sĩ ngành Dữ liệu và AI (Data & AI) của Viện Bách khoa Paris, với học bổng toàn phần. Ngôi trường hiện ở vị trí 41 thế giới theo bảng xếp hạng đại học năm 2026 của QS.

Trần Thành Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là cựu học sinh lớp Song ngữ tiếng Pháp của trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng, Nam đã học tiếng Pháp suốt 12 năm phổ thông, từng hai lần thi học sinh giỏi quốc gia.

Đạt đến giải nhì quốc gia, được xét tuyển thẳng vào nhiều trường top đầu ở khối Kinh tế, Ngoại ngữ..., nhưng đến giữa năm lớp 12, Nam quyết định quay lại học Toán và Lý để đăng ký vào chương trình Công nghệ thông tin Việt - Pháp của Bách khoa Hà Nội.

"Đó là quyết định liều lĩnh bởi mình không dành nhiều thời gian cho Toán, Lý suốt những năm cấp ba, môn Lý có thể gọi là mất gốc", Nam kể.

Nam được thầy cô ở lớp hỗ trợ nhiệt tình. Cậu tìm thêm tài liệu để tự học rồi luyện đề hàng ngày. Chỉ có một kỳ ôn luyện, chính Nam cũng không ngờ có thể đạt 9,4 Toán, 8,5 Lý, 10 tiếng Pháp để đến giảng đường Bách khoa năm 2021.

Vì xuất phát điểm khác hầu hết bạn học có nền tảng chuyên Toán, Tin, thời gian đầu Nam gặp không ít khó khăn. Nam vẫn nhớ khi học môn Giải tích 1, cô giáo đưa một bài tập lên nền tảng học trực tuyến và chỉ ba giây sau đã có bạn để lại câu trả lời. Trong khi đó, nam sinh còn chưa đọc xong đề.

Khoảnh khắc đó khiến Nam quyết tâm phải cố gắng để ít nhất bằng bạn. Do ảnh hưởng Covid-19, Nam học online tại nhà. Chàng trai coi đây là cơ hội để tập trung tự học. Cũng nhờ học online, Nam có thể xem lại bài giảng bất kỳ lúc nào.

"Mình vốn theo đội tuyển thi quốc gia, khả năng tự học tương đối tốt và ý chí cạnh tranh cao. Mình không quá bỡ ngỡ với cách học mà chủ yếu vì kiến thức quá khó", Nam nói.

Hết kỳ I, điểm Giải tích của Nam cao nhất lớp, điểm học tập và rèn luyện đạt tuyệt đối, giành học bổng khuyến khích học tập loại A - cao nhất ở Bách khoa với giá trị bằng 1,5 lần học phí. Đó là đòn bẩy để Nam tiếp tục phấn đấu.

Nam đặt chiến lược hạn chế để thời gian chết, tạo nhóm học tập với một số người bạn. Khi được đến trường học trực tiếp, Nam tham gia ngay Câu lạc bộ tiếng Pháp rồi trở thành chủ nhiệm. Dù việc này tạo nhiều áp lực khi phải cân bằng thời gian giữa học tập và các hoạt động, Nam luôn vui vẻ vì học được nhiều điều, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ anh chị, bạn bè.

"Mình cũng may mắn được nhiều thầy cô tâm huyết dẫn dắt, truyền cảm hứng. Các thầy cô giúp mình có thêm góc nhìn ở từng môn học, từ đó học tốt hơn", Nam bày tỏ. "Bên cạnh đó là gia đình - điểm tựa vững chắc nhất, nguồn động viên to lớn với mình những lúc áp lực".

Nam (thứ hai từ trái sang) trong ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp hồi tháng 7. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có ý định du học từ cấp ba nhưng do Covid-19, Nam gác lại mong muốn này. Vì vậy, khi học ở Bách khoa, Nam tiếp tục ấp ủ giấc mơ du học. Năm thứ ba, Nam xin tham gia phòng thí nghiệm của PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình, Trưởng nhóm nghiên cứu Tối ưu, Phó hiệu trưởng trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Bách khoa.

Nam sinh nhìn nhận tại đây đã được học hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng từ các thành viên và được truyền cảm hứng để theo đuổi con đường nghiên cứu. Quá trình làm việc ở đây giúp Nam có một đồ án tốt nghiệp đạt điểm A+.

Nam còn được cô Bình giới thiệu chương trình cao học tại Viện Bách khoa Paris và được cô giúp đỡ trong quá trình ứng tuyển. Với điểm học tập tuyệt đối ở 7/7 kỳ, IELTS 7.5, bằng tiếng Pháp chuyên sâu DAFL C1, thư giới thiệu của hai giảng viên Bách khoa, Nam giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ hồi tháng 3. Tại Viện Bách khoa Paris, chàng trai Hải Phòng sẽ được hướng dẫn bởi một thầy giáo người Việt.

PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình đánh giá Nam chăm chỉ, nghiêm túc, chỉn chu và nhiệt tình với các công việc chung.

"Bạn cũng là người nói được làm được", cô Bình nói, cho biết Nam bày tỏ mong muốn du học Pháp từ sớm và quyết tâm chuẩn bị tốt nhất để đạt được mục tiêu.

Nam nhìn nhận việc đạt điểm học tập tuyệt đối, điểm rèn luyện xuất sắc (96/100) cùng tấm vé du học Pháp, không phải ngẫu nhiên.

"Có thể nhiều người nghĩ mình may mắn. Nhưng mình luôn tin rằng may mắn là do mình tự tạo ra. Nếu nỗ lực, may mắn sẽ đến vào một lúc nào đó", Nam nói. Tân cử nhân Bách khoa mong có thể học tiếp lên tiến sĩ sau này.

Dương Tâm