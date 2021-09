Tỷ lệ thất nghiệp lên cao nhất từ khi Covid-19 bùng phát

Sự phức tạp gần đây của Covid-19 đã khiến tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lên cao nhất kể từ quý I/2020, Theo Tổng cục Thống kê.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, quý III ước tính có khoảng 49,2 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, giảm 1,9 triệu so với quý trước và ít hơn 2,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan này tính toán, tỷ lệ thất nghiệp quý III là 3,72%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2020. Nhưng tỷ lệ này được tính dựa trên các "lao động trong độ tuổi", được xác định là 15 đến 60 tuổi (với nam) và từ 15 đến 55 tuổi (với nữ).

Tính chung 9 tháng, tỷ lệ thất nghiệp cả nước tăng lên 2,91%, trong đó khu vực thành thị là 3,78%, còn khu vực nông thôn là 2,39%.

Cùng với tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm cũng gia tăng từ 2,2% (quý I) lên 2,6% (quý II) và quý III ước tính là 4,39%. Tính chung 9 tháng năm nay, tỷ lệ thiếu việc làm ước tính hơn 3%. "Tỷ lệ thiếu việc làm" dựa trên những người có việc nhưng thời gian làm ít hơn khả năng và nhu cầu của họ. Chỉ tiêu này được đo lường trong 7 ngày trước thời điểm thống kê.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân.

Tính đến ngày 21/9, tổng kinh phí đã hỗ trợ an sinh xã hội là gần 13.800 tỷ đồng cho gần 17,6 triệu đối tượng, trong đó có 11.400 tỷ đồng được chi cho 23 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh. Nguồn dự trữ quốc gia đã xuất cấp hơn 136.349 tấn gạo cho hơn 2,4 triệu hộ gia đình với gần 9,1 triệu nhân khẩu gặp khó khăn do dịch.

Riêng TP HCM đã chi trên 5.446 tỷ đồng (chiếm 40% cả nước) hỗ trợ trên 4,8 triệu người và trao 1,8 triệu túi an sinh xã hội cho người dân.

Minh Sơn