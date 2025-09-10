Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên ở Học viện Kỹ thuật quân sự 'rất thấp'

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên của Học viện Kỹ thuật quân sự (MTA) trung bình là 4:1, thuộc hàng thấp nhất trong khối kỹ thuật, theo trường là thuận lợi cho sinh viên.

Đại tá Trần Quang Dũng, Phó trưởng phòng Đào tạo, Học viện Kỹ thuật quân sự ngày 10/9 cho biết con số này được tính toán gồm cả gần 950 tân sinh viên mới nhập học.

Năm nay, MTA được tuyển sinh hệ dân sự trở lại với 600 chỉ tiêu, sau khi dừng vào năm 2019 theo chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội. Trường cho biết vẫn đáp ứng yêu cầu dù tuyển sinh thêm. Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 4:1 tức trung bình một giảng viên có 4 sinh viên là "rất thấp".

"Như vậy, mỗi giảng viên có thể dành nhiều thời gian hỗ trợ sinh viên, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học", ông Dũng nói. "Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các thầy cô".

Hiện tỷ lệ này tại Đại học Bách khoa Hà Nội là 6:1 đến 20:1, tùy khối ngành, riêng nhóm kỹ thuật là hơn 16:1. Con số tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội lần lượt là 27 và 32:1, theo báo cáo của các trường.

Tân sinh viên Nguyễn Anh Quân (áo đen) nhập học hệ dân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự, sáng 10/9. Ảnh: Dương Tâm

Năm nay, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 600 sinh viên hệ dân sự cho 8 ngành, gồm Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật xây dựng. Học phí trung bình là 1,85 triệu đồng một tháng.

Điểm khác biệt so với hệ quân sự là học viên không phải tham gia sơ tuyển, không được miễn học phí hay bố trí việc làm sau khi ra trường. Tuy nhiên, họ vẫn được học tập với giảng viên như ở hệ quân sự, được dùng chung mọi cơ sở vật chất của trường.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự hệ dân sự là từ 20,25 đến 26,51. Với hệ quân sự, đầu vào từ 26,4 đến 29,25. Trong gần 950 tân sinh viên, có 35 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 (đã gồm điểm ưu tiên, điểm cộng).

