Tỷ lệ nhiễm Covid-19 tại trường học Anh cao kỷ lục

Cứ 14 học sinh trung học thì một em nhiễm bệnh trong tuần qua, tăng đáng kể so với mức 1/20 trước đó ít ngày, theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS).

Khảo sát của ONS thu thập mẫu ngẫu nhiên từ các gia đình, cho thấy sự lây lan Covid-19 trong trường trung học đã vượt xa dự đoán và khả năng đáp ứng của chương trình tiêm chủng.

Trong khi hầu hết các độ tuổi giữ nguyên hoặc giảm tỷ lệ lây nhiễm, số học sinh trung học nhiễm Covid-19 không ngừng tăng. Đây là một trong những tác động chính khiến tỷ lệ nhiễm bệnh cả nước tăng từ 1/85 (cứ 85 người có một người nhiễm) lên 1/70, ngày 2/10. Các hiệu trưởng và phụ huynh tại Anh tiếp tục chỉ trích sự hỗn loạn của chương trình tiêm chủng cho học sinh, gây ra sự đứt gãy giáo dục.

Sarah Crofs, người đứng đầu khảo sát của ONS về Covid-19, đánh giá, tình trạng lây nhiễm Covid-19 tại Anh đang diễn ra phức tạp với tốc độ gia tăng ca nhiễm cao nhất từ trước đến giờ. Bà nhận định, việc tăng tỷ lệ mắc bệnh tại nhóm học sinh trung học khả năng cao là do các em đi học tập trung từ tháng 9.

Paul Hunter, Giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia, tỏ ra ngạc nhiên với mức độ lây nhiễm trong học sinh trung học mà không lan rộng ở các nhóm tuổi nhỏ hơn. Theo ONS, cứ 36 học sinh tiểu học thì có một em nhiễm bệnh, tỷ lệ này duy trì tương đối ổn định từ tháng 9.

Dữ liệu mới nhất cho thấy tốc độ lây nhiễm tự nhiên trong trường trung học đang diễn ra nhanh hơn so với tỷ lệ tiêm chủng cho học sinh. Theo công bố của Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) vào 7/10, chỉ khoảng 9% học sinh trong độ tuổi này đã được tiêm vaccine vào Chủ nhật (ngày 3/10). Trong khi đó, Chính phủ Anh đặt mục tiêu tiêm vaccine cho toàn bộ học sinh trước khi nửa học kỳ kết thúc, tức chỉ còn vài tuần nữa.

Kecin McConway, Giáo sư danh dự về thống kê ứng dụng tại Đại học Mở, cho biết số ca mắc bệnh tại trẻ em độ tuổi trung học rất đáng quan tâm. "Bạn thấy đó, đây là sự gia tăng khổng lồ, đến từ việc mở cửa trường học và tỷ lệ tiêm chủng thấp trong độ tuổi học sinh", ông nói.

Mark Woolhouse, Giáo sư Dịch tễ học bệnh Truyền nhiễm tại Đại học Edinburgh, nhận định tốc độ lây nhiễm tự nhiên nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tiêm chủng hiện tại. "Khả năng miễn dịch cộng đồng bắt đầu có vai trò quan trọng trong nhóm tuổi này nhưng không vì thế mà lùi việc tiêm chủng. Chúng ta cần cả chiến lược dài hạn và ngắn hạn", ông nói.

Woolhouse cho biết, sau khi xem dữ liệu mới nhất của UKHSA, ông nghĩ số ca nhiễm trong học sinh trung học sẽ sớm đạt đỉnh và "có vẻ sự lây lan giữa nhóm tuổi này sang các nhóm khác không đáng kể".

Từ tháng 9, kế hoạch tiêm vaccine cho toàn bộ học sinh 12-15 tuổi tại Anh được triển khai sau khi nước này bị chỉ trích chậm trễ tiêm cho trẻ em so với các quốc gia khác.

Tuy nhiên, khi Chính phủ Anh chưa kịp hoàn thành kế hoạch, số trẻ em bị nhiễm Covid-19 liên tục tăng. Đến đầu tháng 10, 204.000 học sinh đã phải nghỉ học vì dịch bệnh, so với 122.000 em vào ngày 16/9. Trong tổng số 204.000 em phải nghỉ học, có 102.000 trường hợp là do nhiễm virus, so với 59.000 ca nhiễm của đợt 16/9. Ngoài ra, hơn 84.000 học sinh nghi nhiễm bệnh, còn lại vẫn phải tự cách ly hoặc ở nhà vì các ca nhiễm mới ở trường học.

Thanh Hằng (Theo The Guardian)