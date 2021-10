Hơn 100.000 học sinh Anh nhiễm Covid-19 khi chưa kịp tiêm vaccine

Mục tiêu tiêm vaccine cho toàn bộ học sinh 12-15 tuổi trong nửa kỳ học của Anh khó hoàn thành khi tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong trường liên tục tăng.

Kế hoạch tiêm vaccine cho thanh thiếu niên được chính phủ Anh thực hiện sau khi bị chỉ trích chậm trễ tiêm cho trẻ em so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, khi chỉ còn ba tuần nữa là đến giữa học kỳ, một số hiệu trưởng cho biết họ vẫn đang đợi lịch hẹn tiêm, trong khi nhiều người khác phàn nàn về việc không có đủ cán bộ phụ trách tiêm chủng để đáp ứng nhu cầu.

Julie McCulloch, giám đốc phụ trách chính sách của Hiệp hội các nhà lãnh đạo trường học, chia sẻ, bà hiểu việc tiêm chủng này mất nhiều thời gian hơn mong đợi. "Trong một số trường hợp, các đội tiêm đã đánh giá hơi thấp khối lượng công việc. Tôi biết ở một số trường, khi được liên lạc, đội tiêm chủng nói: 'Chúng tôi sẽ đến vào thứ Ba và tiêm xong cho tất cả học sinh trong vòng một ngày'. Kết quả là họ chỉ cử một vài người đến và không có cách nào tiêm hết toàn bộ học sinh ngày hôm đó, buộc phải hẹn 1-2 tuần nữa sẽ quay lại".

Glyn Potts, Hiệu trưởng Đại học Newman Roman Catholic ở Oldham, cho biết họ đã yêu cầu 13 y tá để tiêm vaccine cho 436 người. Tuy nhiên, chỉ 6 nhân viên tới và 250 học sinh được tiêm, còn lại phải đợi lịch mới.

Felix Dima, 13 tuổi, được tiêm vaccine tại Trường Excelsior ở Newcastle. Ảnh: Getty Images

Ngày 5/10, Giáo sư Kate Ardern, Giám đốc y tế công cộng tại Hội đồng Wigan, khen ngợi mục tiêu tiêm chủng cho học sinh mà nhà chức trách đặt ra. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo về việc lây nhiễm bệnh trong trường học sẽ khiến kế hoạch này không hoàn thành đúng thời hạn.

Những học sinh nhiễm Covid-19 phải đợi 28 ngày mới được tiêm vaccine, trong khi số em bị nhiễm bệnh ngày càng nhiều, khiến việc chậm trễ tiêm ngày càng dày lên. "Chương trình tiêm chủng dành cho thanh thiếu niên 12-15 tuổi trong nửa học kỳ rất đáng khen ngợi, nhưng với tỷ lệ lây nhiễm cao đang diễn ra ở nhóm tuổi này, chương trình sẽ bị chậm", bà nói.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục, trong hai tuần qua, số trẻ em bị nhiễm Covid-19 liên tục tăng. Tuần trước, 204.000 học sinh tại Anh đã phải nghỉ học vì Covid-19, so với 122.000 em vào ngày 16/9. Trong tổng số 204.000 em phải nghỉ học, có 102.000 trường hợp là do nhiễm virus so với 59.000 ca nhiễm của đợt 16/9.

Ngoài ra, hơn 84.000 học sinh nghi nhiễm bệnh, còn lại vẫn phải tự cách ly hoặc ở nhà vì các ca nhiễm mới ở trường học. Cứ mỗi 50 giáo viên và trợ giảng tại Anh thì có một người phải nghỉ dạy vì nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

Paul Whiteman, Tổng thư ký của Hiệp hội Hiệu trưởng Quốc gia, cho biết có quá nhiều học sinh không được đến trường vì đại dịch. "Chúng tôi không cho phép Covid-19 hoành hành trong các trường học. Nó sẽ khiến quá trình học tập của các em bị gián đoạn nhiều hơn", ông nói.

Bộ Giáo dục Anh cho biết sẽ cung cấp vaccine cho trẻ 12-15 tuổi càng nhanh càng tốt, đồng thời khuyến khích học sinh lớn tuổi hơn cùng các nhân viên trường học xét nghiệm hai tuần một lần để giảm tỷ lệ nghỉ học.

Tại các quốc gia khác, Canada là một trong những nước đầu tiên cho phép trẻ em từ 12 tuổi trở lên được tiếp cận với vaccine Pfizer. Từ đầu tháng 5, phụ huynh ở quốc gia này đã được thông báo có thể đặt lịch tiêm cho con. Đến giữa tháng 8, 58% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đầy đủ.

Tại Mỹ, vaccine Pfizer được cung cấp cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên ngay sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt việc tiêm vaccine cho nhóm tuổi này hồi tháng 5. Tương tự, nhiều quốc gia khác đã chấp thuận và triển khai tiêm vaccine Pfizer để phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, chẳng hạn Pháp, Israel, Trung Quốc, UAE, Singapore hay Hà Lan.

Thanh Hằng (Theo The Guardian)