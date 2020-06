Twitter gỡ video của chiến dịch tranh cử Trump

Video do chiến dịch tranh cử Trump chia sẻ, lên án tình trạng bạo loạn sau cái chết của George Floyd, bị Twitter gỡ bỏ vì vi phạm bản quyền.

Tài khoản @TeamTrump thuộc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 đăng lên Twitter video có tiêu đề "Hàn gắn, không hận thù", lên án các hành vi bạo lực trong biểu tình sau cái chết của người da màu George Floyd. Tuy nhiên, video này đến nay chỉ hiển thị thông báo: "Video đã bị vô hiệu hóa theo báo cáo từ người sở hữu bản quyền".

Twitter xác nhận họ đã nhận được yêu cầu gỡ bài từ người sở hữu bản quyền một hình ảnh xuất hiện trong video, nhưng không tiết lộ danh tính người này. Tuy nhiên, video vẫn tồn tại trên YouTube.

Tổng thống Donald Trump đi từ Nhà Trắng qua công viên Lafayette đến thăm nhà thờ St. John's ở gần đó hôm 1/6. Ảnh: AP

Video dài 3 phút 45 giây gồm một đoạn phát biểu của Trump, trong đó ông gọi cái chết của Floyd là "một thảm kịch nghiêm trọng lẽ ra không bao giờ được xảy ra". Nối tiếp là nhiều đoạn clip và hình ảnh khác, cho thấy các buổi tưởng niệm Floyd, đám đông người biểu tình cũng như những kẻ cướp phá.

"Ký ức về George Floyd đã bị những kẻ gây rối, cướp bóc và vô chính phủ sỉ nhục", Trump nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Twitter gỡ các video của Trump do khiếu nại về bản quyền. Tháng 10/2019, một video do Tổng thống Mỹ chia sẻ bị gỡ bỏ theo yêu cầu từ Tập đoàn Âm nhạc Warner vì sử dụng ca khúc "Photograph" của Nickelback mà chưa xin phép. Hồi đầu năm ngoái, Twitter cũng hạ một video của chiến dịch tranh cử Trump do sử dụng một số phần trong bộ phim "Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy".

"Twitter đã nhiều lần không giải thích được tại sao những quy định của họ dường như chỉ áp dụng với chiến dịch của Trump mà không phải với những người khác", một phát ngôn viên của nhóm trợ lý tranh cử cho Trump nói. "Việc kiểm duyệt thông điệp đoàn kết quan trọng của Tổng thống liên quan những cuộc biểu tình về George Floyd là một sự leo thang của tiêu chuẩn kép này".

Hôm 28/5, Trump ký sắc lệnh mạng xã hội, nhằm tước quyền miễn trừ pháp lý của các công ty mạng xã hội theo Điều 230 Đạo luật Truyền thông Đứng đắn. Sắc lệnh này có thể khiến các mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung do người dùng đăng lên, khiến họ có thể dễ dàng bị kiện hơn.

Ngay hôm sau, Twitter đã ẩn dòng tweet của Trump ám chỉ khả năng Vệ binh Quốc gia nổ súng vào người biểu tình ở Minneapolis, với lý do "cổ xuý bạo lực".

Tuần này, Snap cũng cho biết sẽ không tiếp tục quảng bá các bài đăng trên Snapchat của Trump, với lý do phát ngôn của ông "kích động bạo lực và bất bình đẳng sắc tộc". Trong khi đó, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đối mặt với chỉ trích vì không có hành động gì với những bài viết tương tự của Trump.

Anh Ngọc (Theo NY Post)