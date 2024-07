'Twisters' mở màn hơn 123 triệu USD

Phim "Twisters" về thảm họa lốc xoáy đạt 123,2 triệu USD sau hơn một tuần công chiếu toàn cầu.

Theo Variety, tác phẩm của đạo diễn Lee Isaac Chung đứng đầu phòng vé cuối tuần 19-21/7, thu 80,5 triệu USD tại 4.151 rạp Bắc Mỹ và 42,7 triệu USD từ các suất chiếu sớm ở thị trường quốc tế. Phim đạt điểm "tươi" 79% trên Rotten Tomatoes và A- trang CinemaScore.

Trailer 'Twisters' (Lốc xoáy tử thần) Trailer "Twisters" (Lốc xoáy tử thần), ra mắt trong nước ngày 12/7. Theo Box Office Vietnam, phim hiện đạt 6,3 tỷ đồng. Video: CGV

Các nhà phân tích thị trường phim ảnh cho rằng yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu là nhờ chủ đề thảm họa. Twisters ghi dấu ấn bởi sự kết hợp giữa yếu tố khoa học và tâm lý nhân vật. Xuyên suốt thời lượng hai tiếng, phim diễn tả nỗi mất mát của con người nơi bão tố đi qua. Ngoài ra, sức ảnh hưởng từ phim gốc Twister (1996), có Bill Paxton đóng chính, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên Hollywood thế hệ mới như Glen Powell và Daisy Edgar-Jones thúc đẩy sự quan tâm của khán giả.

Phim có kinh phí sản xuất 155 triệu USD, chưa tính hàng triệu USD quảng bá. cho thấy thế mạnh về kỹ thuật khi tái hiện những cơn lốc xoáy. Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra bầu không khí căng thẳng và ly kỳ, mô phỏng tiếng gió rít, sét đánh và tiếng vật thể bị phá hủy, khiến người xem có cảm giác trải nghiệm trực tiếp sự cuồng nộ của thiên nhiên.

"Đây là phim giải trí mùa hè hoàn hảo. Mọi thứ được trau chuốt với kỹ xảo điện ảnh và bối cảnh thiên nhiên hoành tráng", David A. Gross, điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, nói với Variety.

Diễn viên Glen Powell (phải) và Daisy Edgar-Jones trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Twisters kể về Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones đóng), nhà nghiên cứu đặc điểm và hiện tượng thời tiết tại thành phố New York (Mỹ). Một ngày, cô được người bạn cũ Javi (Anthony Ramos) mời về quê nhà Oklahoma để thử nghiệm hệ thống theo dõi bão. Tại đây, Kate tình cờ gặp Tyler Owens (Glen Powell), gây sốt trên mạng xã hội với những video về chuyến săn bão. Hai người bị cuốn vào việc tìm hiểu hiện tượng tự nhiên, đồng thời ngăn chặn tai ương.

Despicable Me 4 đứng ở vị trí thứ hai khi thu thêm 23 triệu USD từ 4.112 rạp trong tuần thứ ba phát hành, đạt 574 triệu USD toàn cầu. Hôm 16/7, thương hiệu trở thành loạt phim hoạt hình đầu tiên cán mốc năm tỷ USD.

Inside Out 2 xếp thứ ba với 12,7 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên 1,443 tỷ USD. Ở vị trí thứ tư là phim kinh dị Longlegs - có Nicholas Cage đóng chính, thu 11,7 triệu USD. Top 5 còn có A Quiet Place: Day One với 6,1 triệu USD.

Fly Me to the Moon - có sự tham gia của Channing Tatum và Scarlett Johansson - hiện xếp thứ sáu. Phim có kinh phí 100 triệu USD, là một trong những thảm họa phòng vé của năm khi chỉ thu 3,3 triệu USD từ 3.356 rạp chiếu vào cuối tuần qua, tổng doanh thu 16,3 triệu USD.

Quế Chi (theo Variety)