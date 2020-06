TV OLED hạ giá

Giá TV OLED 2020 rẻ hơn 10 đến 15% so với thế hệ tiền nhiệm, còn các model 2018, 2019 đang giảm nửa giá so với mức niêm yết ban đầu.

Trong tháng 6, Sony và LG bắt đầu đưa về thị trường các mẫu TV 4K cao cấp nhất của mình. TV OLED mới không có quá nhiều khác biệt về kích thước so với năm ngoái, vẫn tập trung vào các kích cỡ 55 và 65 inch, độ phân giải 4K. Tuy nhiên, giá bán tiếp tục hạ.

Phần lớn TV đời 2020 có giá giảm 10 đến 15% so với năm 2019. Với LG, dòng TV OLED có giá thấp nhất năm nay là BX, thay thế cho B9 năm ngoái. Model BX 55 inch là 49,9 triệu đồng, thấp hơn 5 triệu đồng so với B9 năm ngoái. Kích thước càng lớn, mức chênh lệch về giá càng cao. Như model 77 inch OLED dòng CX năm nay có giá 177 triệu đồng, thấp hơn 23 triệu đồng so với mẫu C9 cùng cỡ ra 2019.

TV OLED của Sony cũng tương tự. Model 55 và 65 inch A8H năm nay được định giá lần lượt 53,5 và 79,6 triệu đồng, thấp hơn khoảng 5 triệu đồng so với A8G 55 và 65 inch năm ngoái.

Giảm nhiều nhất là các mẫu OLED đời 2019. Sau khi xuất hiện trên thị trường được một năm và có sản phẩm thay thế, không ít model đã giảm 40 đến 50% so với niêm yết ban đầu. Ví dụ, mẫu B9 55 inch của LG ra tháng 10/2019 với giá 54,9 triệu đồng cho bản 55 inch, nhưng tới tháng 6/2020, giá thực tế tại các siêu thị điện máy còn 28 triệu đồng. Giá của các mẫu Sony OLED A8G và A9G cũng hạ hàng chục triệu đồng trong vòng nửa năm qua. Ví dụ, A8G bản 55 inch còn 40 triệu đồng, thấp hơn mức ban đầu gần 20 triệu đồng.

Giá TV OLED trong 2020 tiếp tục giảm, mạnh nhất là các model đời cũ 2019 và 2018.

Phân khúc OLED ngày càng đa dạng khiến TV đời cũ phải hạ giá để "đẩy hàng" đi nhanh. Tại Việt Nam, số lượng TV OLED gồm hơn 40 mẫu khác nhau. Ngoài LG và Sony, thị trường OLED còn có sản phẩm của Panasonic và Asanzo. Trong đó, thương hiệu Việt vừa ra mắt mẫu TV OLED dán tường 65 inch giá dưới 100 triệu đồng, bằng 1/3 giá TV LG có thiết kế tương tự.

Tuy nhiên, sau khi hạ, giá của TV OLED ở Việt Nam vẫn cao hơn 30 đến 50% so với TV LED và QLED cùng kích cỡ. Ví dụ: giá bán TV OLED 4K 65 inch trên 40 triệu đồng, tương đương TV LED 4K 75 inch.

2020 là năm "bùng nổ" của OLED. Thị trường quốc tế có thêm nhiều thương hiệu mới tham gia công nghệ này, như Sharp, Philips, Huawei, Vizio, Xiaomi, Philips... Giá TV OLED cũng xuống dưới 1.500 USD. LG và Sony đều ra thêm TV 4K cỡ nhỏ (48 inch), tập trung cho game thủ.

Hãng nghiên cứu thị trường IHS Market dự báo doanh số OLED trong năm 2020 có thể tăng gấp rưỡi so với 2019, từ 3 triệu lên 4,5 triệu sản phẩm. Giá bán trung bình trong 2020 có thể giảm từ 15 đến 25%.

Tuấn Anh