Loạt TV 4K giảm giá mạnh đầu tháng 6

LG OLED B9 (giảm 50%)

B9 có chất lượng nổi bật, được nhiều trang công nghệ và nghe nhìn đánh giá cao về chất lượng hiển thị. Sản phẩm xếp hàng đầu trong nhóm TV 4K năm 2019. So với giá niêm yết ban đầu, B9 giờ còn một nửa. Phiên bản 55 inch đã xuống 28 triệu đồng thay vì 56 triệu đồng.

So với các đàn anh E9 và C9, thiết kế của B9 đơn giản với chân đế kim loại đặt ở trung tâm. Nhưng so với TV LED thông thường, mẫu OLED của LG vẫn ấn tượng với màn hình có độ mỏng chỉ vài mm nhờ tấm nền OLED. Khả năng thể hiện màu đen tuyệt đối, độ tương phản cao, giúp hình ảnh có chiều sâu hơn nhiều là ưu điểm so với TV 4K LED thông thường.

Dù vậy, nhược điểm của B9 và OLED nói chung là giá cao. Thực tế, sau khi giảm, giá bán của model 55 inch vẫn xấp xỉ 30 triệu đồng và tương đương với các model LED 75 inch.