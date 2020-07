TV 4K khung tranh giá 30 triệu đồng

Với giá 29,9 triệu đồng cho bản 55 inch, The Frame 2020 (tên mã LS03T) là dòng TV khung tranh giá thấp nhất ở Việt Nam hiện giờ. Ngoài bản 55 inch, sản phẩm còn có kích cỡ 65 inch với giá 39,9 triệu đồng.

So với The Frame Q68R năm ngoái, dòng mới có giá niêm yết thấp hơn từ 5 đến 14 triệu đồng. So với TV OLED khung tranh GX 65 inch gần 100 triệu đồng của LG, The Frame mới có giă bằng nửa.