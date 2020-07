TV OLED khung tranh đầu tiên ở Việt Nam

GX phù hợp nhiều nhu cầu của người dùng, từ xem phim tới chơi game, do độ tương phản và khả năng thể hiện màu đen sâu tốt hơn nhiều so với TV LED thông thường. Dù vậy, chất lượng hình ảnh không khác nhiều so với các mẫu OLED 2019 như C9. Nâng cấp của sản phẩm năm nay nằm ở phần mềm, hiệu ứng âm thanh và tốc độ xử lý. GX dùng chip AI 4K Alpha 9 thế hệ ba.

Âm thanh từ GX có thể nhận diện môi trường để tăng hiệu ứng vòm, tự động làm rõ tiếng trong môi trường ồn. Chế độ màu sắc có thêm tính năng Film Makermode, thiết lập màu sắc đúng ý đồ của đạo diễn như rạp chiếu phim. TV tích hợp cổng HDMI 2.1 và là TV đầu tiên tương thích với tính năng Nvidia G-Sync.