Tuyển Việt Nam tìm lại niềm vui chiến thắng

Hà NộiSau hai trận liên tiếp thua 0-4, đội tuyển Việt Nam thắng CLB Công An Hà Nội 4-3 trong trận đấu tập chiều 7/9.

*Ghi bàn: Tiến Linh 2', Tuấn Hải 36', Việt Hưng 70', Văn Vĩ 86' - Đức Nam 41', Văn Đô 85', 90'.

Đội tuyển nhập cuộc với phong độ không tốt, gồm trận thua Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 tháng 6/2025 và thất bại trước ĐKVĐ V-League Nam Định trong trận đấu tập hôm 4/9.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh trong trận giao hữu của Việt Nam gặp CLB Nam Định trên sân VFF, Hà Nội tối 4/9/2025. Ảnh: Trung Thu

HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cầm quân trận này, do HLV Kim Sang-sik bận vòng loại U23 châu Á ở Phú Thọ. Thủ môn Quan Văn Chuẩn được bắt chính, thay Nguyễn Văn Việt. So với trận gặp Nam Định, chỉ có một sự điều chỉnh khi Phạm Xuân Mạnh đá chính thay vì Trương Tiến Anh.

Trên hàng công, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải và Châu Ngọc Quang tiếp tục đồng hành. Ngay phút thứ 2, hàng thủ CAHN phối hợp không hiểu ý nhau, để Tiến Linh cướp bóng, lừa qua thủ môn Nguyễn Filip, trước khi sút vào lưới trống để mở tỷ số.

Trận đấu này dễ dàng hơn cho thầy trò Đinh Hồng Vinh, bởi CAHN không cho ngoại binh đá chính. Dù vậy, họ vẫn có những cầu thủ đã chơi cho đội tuyển, như Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Văn Đức hay Trần Đình Trọng.

Sau khi Tuấn Hải nâng tỷ số lên 2-0 phút 36, CAHN rút ngắn cách biệt nhờ bàn thắng của tiền đạo Trần Đức Nam. Trong hiệp hai, cuộc rượt đuổi tỷ số tiếp tục. Việt Hưng ghi bàn thứ ba cho đội tuyển, sau đó đến lượt Văn Vĩ tiếp tục duyên ghi bàn. CAHN cũng ghi hai bàn ở cuối trận nhờ cú đúp của tiền vệ Lê Văn Đô.

Ở đợt tập trung này, HLV Kim triệu tập đội hình gồm nhiều cầu thủ lạ, để tìm những nhân tố mới cho đội tuyển. Vì thế, tất cả cầu thủ được trao cơ hội thi đấu và thể hiện, trong đó có hậu vệ cao trên 1,92 m Đinh Quang Kiệt, hay tiền đạo 24 tuổi Phạm Gia Hưng.

Hai trận đấu tập vừa qua không tính điểm FIFA. Nhưng nhiều khả năng đội tuyển vẫn tụt bậc, do các đối thủ đứng sau dự các vòng loại World Cup. Trận đấu chính thức tiếp theo của Việt Nam là hai cuộc đấu với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, ngày 9/10 và 14/10.

Trung Thu