Tuyển Việt Nam triệu tập đội hình lạ đấu Nam Định, CAHN

Hà NộiHLV Kim Sang-sik triệu tập nhiều cầu thủ mới để thử nghiệm trong đợt tập trung tháng 9 của đội tuyển Việt Nam.

Đây là đợt tập trung thứ ba trong năm 2025 của đội tuyển, với mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Chính vì vậy, trong danh sách hội quân đợt này, bên cạnh các cầu thủ thuộc bộ khung chính thì cũng có sự góp mặt của những nhân tố mới như thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Công an TP HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình). Bên cạnh đó, đội tuyển cũng ghi nhận sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ Doãn Ngọc Tân và hậu vệ Phan Tuấn Tài.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Do HLV trưởng Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2026 vào cùng thời điểm, nên công tác huấn luyện đội tuyển Việt Nam được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Dự kiến, trong thời gian tập trung tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với Công An Hà Nội vào ngày 4/9 và CLB Thép Xanh Nam Định (ngày 7/9). Với lực lượng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là dàn ngoại binh chất lượng cao, đây là sẽ hai "quân xanh" lý tưởng cho các bài test của đội tuyển Việt Nam.

Danh sách tập trung đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thủ môn (2): Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC)

Hậu vệ (9): Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Cao Quang Vinh Pendant (Công an Hà Nội), Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Trần Hoàng Phúc (Công an TP HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL)

Tiền vệ (10): Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang (Ninh Bình), Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa), Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TP HCM)

Tiền đạo (3): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Công an TP HCM), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Hiếu Lương