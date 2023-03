Tuyến tránh quốc lộ 1 qua TP Cà Mau sau một năm thi công

Tại cầu kênh Bạc Liêu - Cà Mau, nhân công đang đổ lan can cầu, đẩy nhanh tiến độ dự án. Theo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), tiến độ thi công đang chậm so với kế hoạch. Đến nay sản lượng thực hiện đạt gần 80 %, ít hơn so với kế hoạch phải 87 %.