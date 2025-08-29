Bác sĩ chua chát 'thù lao ca trực 12 tiếng thua nhân viên quán cà phê'

Nghe anh bạn bác sĩ than vãn, tôi về nhà tìm hiểu thì thấy lượng thí sinh đăng ký thi môn Sinh học năm nay giảm mạnh.

Hôm rồi tôi đi uống cà phê với anh bạn vừa ra ca trực ở bệnh viện, ảnh nói một câu mà tôi nghe chua chát: "Trực một ca 12 tiếng hơn, nhận được hơn 100 nghìn đồng, thua đi làm phục vụ cà phê mỗi giờ cũng được 25 nghìn đồng".

Một vấn đề liên quan, mùa tuyển sinh năm nay, tôi thấy có một câu hỏi cần đặt ra, đó là: Ngành Y có còn hot? Nhìn phổ điểm và lượng thí sinh 2025 sẽ thấy được điều này.

Nếu 2024 có 343.000 thí sinh dự thi môn Sinh học, thì năm 2025 chỉ còn hơn 72.000. Tôi nghĩ đây là hồi chuông đầu tiên gióng lên cảnh báo cần được quan tâm.

Ngành Y học cực, thi khó, học phí cao, thời gian học kéo dài gấp đôi những ngành khác, tốt nghiệp xong vẫn chưa được chính thức hành nghề, lương thì quá thấp.

Ông bà ta có câu: Có thực mới vực được đạo. Theo tôi, với tiền lương như này, lấy sức đâu mà làm việc hết mình? Xã hội không thể thiếu bác sĩ, nhưng nếu ngay từ đầu cánh cửa bước vào ngành đã quá chật hẹp, mà phía trước lại chẳng thấy sự đãi ngộ xứng đáng, thì ai còn đủ động lực để dấn thân?

Tôi nghĩ, đây không chỉ là câu chuyện lương bổng, mà là vấn đề sống còn của hệ thống y tế trong tương lai.

Ti Sac