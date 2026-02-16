Đại học Ngoại ngữ giảm 18 tổ hợp, bỏ xét kết hợp IELTS

Trường Đại học Ngoại ngữ dùng 24 tổ hợp để tuyển sinh, giảm 18 so với năm ngoái, đồng thời bỏ xét kết hợp IELTS với học bạ, điểm thi tốt nghiệp.

Phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 được trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS), Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố ngày 16/2.

Trường cho biết tuyển sinh bằng ba phương thức: xét tuyển thẳng, dùng điểm thi tốt nghiệp và xét điểm đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội. Điểm sàn và bảng quy đổi điểm chứng chỉ thay cho môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp được công bố sau.

So với năm ngoái, ULIS không còn tuyển sinh từ điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với IELTS và các chứng chỉ quốc tế.

Số tổ hợp năm nay cũng giảm từ 42 còn 24, ở các khối có môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, kết hợp với Toán và một môn Ngoại ngữ (tiếng Trung, Hàn, Nhật, Đức).

Trường cho biết điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 ở tất cả tổ hợp xét tuyển, sau đó được đưa về thang 30.

Tổng chỉ tiêu cho 16 ngành là hơn 2.750, tăng 350 với năm ngoái. Trường mở thêm ngành Kinh tế - Tài chính chương trình quốc tế, vẫn xét điểm học bạ ba năm THPT. Thí sinh sẽ được phỏng vấn sau khi nộp hồ sơ.

Học phí trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2026 dự kiến từ 31 đến 67 triệu đồng, cao nhất là ngành Kinh tế - Tài chính mới mở.

Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ từ 15,06 đến 30 (thang 30), dẫn đầulà Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung.

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ. Ảnh: Fanpage nhà trường

Thanh Hằng