Đại học Kinh tế Quốc dân chủ yếu xét tuyển kết hợp IELTS, SAT

Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tuyển khoảng 9.000 sinh viên, chủ yếu xét tuyển kết hợp với thí sinh có IELTS từ 5.5, SAT 1.200, trở lên.

Chiều 19/12, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố thông tin tuyển sinh năm 2026. Trường cho biết ngoài 73 ngành như mọi năm sẽ mở một số ngành mới, song chưa nêu chi tiết.

Ba phương thức tuyển sinh tương tự năm ngoái.

Một là xét tuyển thẳng, áp dụng với một trong các nhóm: thí sinh diện chính sách, được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia; giải nhất trở lên trong kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia.

Phương thức thứ hai là xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, ở bốn tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh). Những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nhưng không dùng đến sẽ được cộng 1-2 điểm khi đăng ký xét bằng điểm thi tốt nghiệp.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp, tháng 8/2025. Ảnh: NEU

Xét tuyển kết hợp là phương thức chủ đạo, được chia thành ba nhóm.

Nhóm 1 là những em có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên. Đây là hai bài thi chuẩn hóa phổ biến ở Mỹ.

Nhóm 2 dành cho thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy, tối thiểu 85/150 HSA, 700/1200 APT hoặc 60/100 TSA. Các em có thể dùng điểm thi độc lập, hoặc kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46 trở lên.

Nhóm 3 là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh kết hợp với điểm thi tốt nghiệp môn Toán và một môn khác. Điều kiện về chứng chỉ tương tự nhóm 2.

Công thức quy đổi điểm chứng chỉ IELTS, SAT, TOIEC của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 như sau:

IELTS TOEFL iBT TOEIC (L&R/S/W) Điểm quy đổi 7.5 - 9.0 102 trở lên 965/190/190 10 7.0 94 - 101 945/180/180 9.5 6.5 79 - 93 890/170/170 9.0 6.0 60 - 78 840/160/160 8.5 5.5 46 - 59 785/160/150 8.0

Việc quy đổi tương đương giữa các phương thức sẽ được trường thông báo sau, căn cứ kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét được tính theo thang 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Trường không dùng kết quả miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp, không xét điểm thi tốt nghiệp các năm trước.

Học phí năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 45-70 triệu với chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE).

Mùa tuyển sinh vừa qua, Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm chuẩn từ 23 đến 28,83, cao nhất ở ngành Thương mại điện tử. Những ngành lấy điểm chuẩn cao - trên 28 còn có Kiếm toán, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quan hệ công chúng...

Thanh Hằng