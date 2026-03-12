Đại học Sài Gòn quy đổi IELTS từ 4.0, tăng học phí

Trường Đại học Sài Gòn (SGU) quy đổi IELTS 4.0 thành 7,5 điểm môn Tiếng Anh, học phí tăng ở tất cả ngành.

Trường Đại học Sài Gòn ngày 12/3 thông báo năm nay tuyển 5.600 sinh viên, tăng 380, một phần do mở hai ngành mới là cử nhân Toán học và Hóa học.

Trường giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, xét điểm kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT và điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, hai phương thức xét điểm thi đánh giá chỉ áp dụng với một số ngành.

Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển từng ngành Đại học Sài Gòn 2026

Với phương thức xét điểm V-SAT và điểm thi tốt nghiệp, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh sẽ được quy đổi thành điểm môn này trong tổ hợp xét tuyển. Với IELTS 4.0, thí sinh được quy đổi thành 7,5 điểm, giảm 0,5 so với năm ngoái. Thí sinh được tính 10 điểm nếu có IELTS từ 6.5, trong khi trước đây phải đạt IELTS 7.0 trở lên.

Việc thay đổi mức quy đổi chứng chỉ tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ về việc bảng quy đổi phải có 5 mức chênh lệch. Năm ngoái, trường này chỉ để 3 mức.

Nếu sử dụng tổ hợp không có môn Tiếng Anh, trường sẽ cộng điểm khuyến khích tối đa 1,5/30 với thí sinh có chứng chỉ.

Mức quy đổi, cộng điểm khuyến khích với IELTS và các loại chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Sài Gòn năm 2026 như sau:

Đại học Sài Gòn dự kiến thu học phí hơn 84 đến gần 213 triệu đồng toàn khóa (4-4,5 năm) với lứa tuyển sinh năm nay. So với năm ngoái, mức này tăng 6-20 triệu đồng.

Học phí Đại học Sài Gòn năm 2026 chi tiết như sau:

Năm ngoái, Đại học Sài Gòn lấy điểm chuẩn từ 18,43 đến 28,98, trong đó ngành Sư phạm Hóa học cao nhất, Công nghệ kỹ thuật môi trường thấp nhất. Các ngành Sư phạm đều lấy từ 22 trở lên.

Sinh viên Đại học Sài Gòn, tháng 1/2024. Ảnh: Q Thắng

Dương Tâm