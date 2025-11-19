Thêm trường quân đội bỏ xét tuyển tổ hợp C00

Năm 2026, trường Sĩ quan Chính trị sẽ không sử dụng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa) để tuyển sinh.

Thông tin được đưa ra ngày 19/11. Cụ thể, trường này sẽ dùng bốn tổ hợp là C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh). So với năm ngoái, trường bổ sung thêm tổ hợp C01 và bỏ A00, C00.

Lý giải, trường Sĩ quan Chính trị cho biết việc thay đổi tổ hợp nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất ba môn, bắt buộc môn Toán hoặc Văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số.

Bốn tổ hợp mà trường dự kiến đều lấy Toán và Văn làm gốc, đáp ứng tiêu chí này. Đây là hai môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nên 100% thí sinh sẽ dự thi. Môn thứ ba là Lý, Sử, Địa hoặc Tiếng Anh.

"Đây là phương án tối ưu để đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống (A00, C00), đồng thời phù hợp với ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của trường", nhà trường nêu.

Trước đó, một trường quân đội khác là Học viện Biên phòng cũng thông báo điều chỉnh tổ hợp xét tuyển với lý do tương tự. Trường này ngừng xét bằng C00 và A01 (Toán, Lý, Anh), chỉ sử dụng ba tổ hợp là C03, C04 và D01.

Cả hai trường đều chưa công bố phương án tuyển sinh cụ thể.

Học viên trường Sĩ quan Chính trị tư vấn tuyển sinh đại học hồi tháng 3. Ảnh: Fanpage trường

Năm 2025, trường Sĩ quan Chính trị tuyển 766 học viên bằng ba phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là số chỉ tiêu nhiều nhất trong 20 trường quân đội tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng.

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Chính trị xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là từ 26,82 đến 27,83/30. Năm qua, trường không tuyển thí sinh nữ.

Dương Tâm