Tuyến đường kết nối ven biển với miền tây xứ Nghệ

Tuyến đường N5 (hay còn gọi là quốc lộ 7C) dài hơn 63 km. Điểm đầu giao với đường ven biển Nghệ An (đã đổi tên thành đường tỉnh 537C) thuộc xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc), điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ).

Dự án chia làm 3 đoạn, khởi công tháng 8/2015, tổng kinh phí hơn 2.700 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án công trình giao thông (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An) và Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Nghệ An (thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam) làm chủ đầu tư.

Trong ảnh là đường N5 đoạn thứ nhất, từ xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc đến quốc lộ 7A, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. Đường dài 36 km, vốn đầu tư hơn 1.265 tỷ đồng, đưa vào sử dụng năm 2017. Một số điểm khác trên toàn tuyến đã thảm nhựa, chưa thông song phương tiện có thể di chuyển. Đường dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.