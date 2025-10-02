'Chết đứng' vì ôtô tiền tỷ trả góp bị thủy kích giữa Hà Nội

Ráng mua ôtô để che nắng che mưa nhưng bị chết máy giữa đường ngập lênh láng.

"Bất lực, chết đứng, khóc cũng không được", là những lời than vãn của người bạn tôi, khi nói về chiếc ôtô trị giá tỷ đồng mua trả góp chưa xong, bị nhấn chìm giữa đường.

Chết đứng ở đây theo đúng nghĩa bóng, nghĩa đen. Xe chết máy, xung quanh là nước và biết bao điểm ngập, muốn tiến cũng được mà lui cũng chẳng xong. "Quăng xe bỏ đó thì không đành", bạn tôi nói.

Một người bạn khác thì may mắn "đi bán tải gầm cao" nên vẫn ổn.

Rồi nào là chuyện nước tràn vào hầm chung cư, chung cư mini, xe máy hỏng hàng loạt, người dân lội bì bõm trong cảnh bất lực.

Đó là việc đi lại, về chốn an cư, hàng nghìn gia đình ở chung cư không bị ngập nhưng do mất điện và nước sinh hoạt, họ bất đắc dĩ trở thành những "vận động viên leo núi".

Hãy hình dung một gia đình trẻ vừa mua căn hộ ở trung tâm với mức giá 70-80 triệu đồng mỗi mét vuông. Để có chỗ gửi xe, họ phải chấp nhận mức phí cao ngất. Vậy mà chỉ một trận mưa, cả ô tô lẫn xe máy đều ngập chìm dưới tầng hầm, thang máy tê liệt, rác rưởi nổi lềnh bềnh.

Cư dân thành phố đang đóng thuế, đang chi trả phí dịch vụ cao, đang tiêu tốn phần lớn thu nhập cho chỗ ở, đi lại và sinh hoạt. Nhưng đổi lại, mỗi mùa mưa bão, họ lại gồng mình chịu cảnh tắc đường, ngập lụt, ô nhiễm, hạ tầng yếu kém. Nếu chất lượng sống đô thị chỉ được đo bằng những con số GDP, bằng những dự án bất động sản thì những trải nghiệm hằng ngày của cư dân khi có biến cố lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Đến đây, tôi xin bàn về chuyện chất lượng sống. Người ta vẫn nói về giấc mơ "an cư lạc nghiệp", nhưng nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội đang phải đặt lại câu hỏi: An cư liệu có đồng nghĩa với lạc nghiệp, khi chỉ riêng việc đi lại mỗi ngày cũng đủ lấy đi năng lượng và sự bình an?

Cảm giác mắc kẹt hàng giờ giữa dòng xe nêm chặt, hoặc bất lực nhìn căn nhà, chiếc xe là thành quả tích cóp bao năm bị nhấn chìm trong nước, đâu chỉ là sự cố ngẫu nhiên?

Chúng ta không thể đòi hỏi thành phố vĩnh viễn không ngập trong những trận mưa cực đoan. Nhưng điều có thể và phải làm, là đầu tư hạ tầng đúng mức, quy hoạch bền vững và một cơ chế quản trị đô thị coi chất lượng sống của người dân là thước đo ưu tiên.

Nếu không, Hà Nội sẽ mãi chỉ là nơi người ta chấp nhận ở vì "không có lựa chọn khác", tức là theo nhiều người "nếu ở quê có việc kiếm được chục, vài chục triệu đồng một tháng thì đã về rồi", chứ không phải nơi đáng sống, đáng gắn bó.

Một đô thị đáng sống không chỉ được định nghĩa bằng những cao ốc sang trọng, mà trước hết phải là nơi người dân có thể đi làm mà không ám ảnh chuyện kẹt xe, có thể về nhà mà không nơm nớp lo nước dâng ngập hầm.

Nguyên