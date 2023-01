Turbine không cánh sản xuất điện từ nước

MỹCông ty Vortex Hydrokinetics thiết kế mẫu turbine công suất 5 kW sản xuất điện dựa vào dòng xoáy của nước.

Turbine SETUR được sản xuất bằng công nghệ in 3D. Ảnh: Vortex Hydrokinetics

Turbine thủy lực di động SETUR của Vortex Hydrokinetics đóng vai trò như một nguồn điện sản xuất năng lượng từ nước mà không cần cánh quạt. Nguồn nước có thể đến từ dòng hải lưu ở đại dương, dòng thủy triều, sông ngòi và thậm chí kênh đào, Design Boom hôm 10/1 đưa tin.

Turbine có hình dáng giống quả bom nguyên tử sử dụng hiện tượng xoáy để tạo ra điện. Đó là tạo ra chướng ngại vật khiến dòng nước hình thành vòng xoáy. Thiết kế tiết kiệm chi phí của SETUR có thể dùng như một hệ thống độc lập hoặc bên trong trang trại thủy điện đa tổ máy.

Turbine thủy lực không cánh cũng được in 3D, khiến thiết bị siêu nhẹ. Trong khi SETUR có thể ứng dụng ở đập nước, kênh đào tưới tiêu và nước xả công nghiệp, mẫu turbine cũng phù hợp với khu đô thị hoặc nơi hẻo lánh cần điện và có sẵn nguồn nước dồi dào để đặt thiết bị.

Theo nhóm thiết kế phía sau SETUR, điều quan trọng trong sản xuất điện là góc hắt của khoảng trống giữa rotor và the stator. Một đầu thanh dẫn của rotor cố định, do đó rotor có thể lăn dọc phía bên trong hộp chứa. Khi chất lỏng chảy dọc rotor, do độ không ổn định của thông lượng, chất lỏng bắt đầu quay tròn và tạo độ xoáy.

Thiết kế của SETUR tuân theo quy tắc trên. Hộp chứa đủ rỗng để cung cấp khoảng trống cho quả cầu gắn với trục. Khi turbine thủy lực không cánh nằm trong nguồn nước, quả cầu xoay tròn. Tùy theo dòng nước, nó sẽ tăng tốc và sản xuất nhiều điện hơn. Theo Vortex Hydrokinetics, turbine SETUR có công suất 5 kW.

