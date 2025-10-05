Turbine gió nổi lớn nhất thế giới

Trung QuốcTurbine gió nổi công suất 16 MW sẽ hoạt động ở vùng biển sâu 50 m và sản xuất khoảng 44,7 triệu kilowatt giờ (kWh) điện mỗi năm khi hoạt động đầy đủ.

Turbine gió 16 MW sẵn sàng cho thử nghiệm ngoài khơi. Ảnh: Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc

Interesting Engineering hôm 3/10 đưa tin Trung Quốc đạt cột mốc quan trọng về năng lượng tái tạo khi lắp ráp hoàn chỉnh turbine gió nổi ngoài khơi lớn nhất thế giới, có diện tích cánh quạt tương đương 7 sân bóng đá. Hệ thống 16 megawatt (MW) được hoàn thiện ở thành phố Bắc Hải tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Turbine sẽ được kéo ra vùng biển sâu hơn 50 m để thử nghiệm trước khi kết nối với lưới điện vào đưa vào hoạt động thương mại.

Mọi bộ phận của turbine, bao gồm dây cáp neo, hộp số turbine và hệ thống điều khiển nước dằn đều được thiết kế và sản xuất ở Trung Quốc, nêu bật khả năng tự cung tự cấp của nước này trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến đóng vai trò thiết yếu đối với quá trình chuyển đổi dài hạn sang năng lượng sạch. Theo SCMP, rotor của turbine gió có đường kính 252 m. Hệ thống sẽ sản xuất khoảng 44,7 triệu kilowatt giờ (kWh) điện mỗi năm khi hoạt động đầy đủ.

Turbine đồ sộ được đặt trên giàn bán chìm trang bị hệ thống nước dằn chủ động đầu tiên ở Trung Quốc. Giàn đỡ này tự động điều chỉnh theo điều kiện gió và sóng thay đổi bằng cách bơm nước ở bể bên trong 3 trụ đỡ, giúp giảm độ nghiêng và hạ thấp nguy cơ ngừng hoạt động. Đồng thời, nó cũng tăng cường cả độ an toàn và hiệu quả của hệ thống turbine trong môi trường khắc nghiệt ngoài khơi.

Bước tiếp theo của dự án bao gồm kéo turbine ra khơi tới vùng biển sâu hơn 50 m để lắp đặt, thử nghiệm và kết nối với lưới điện. Theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, công ty phụ trách dự án, khâu thử nghiệm này rất quan trọng bởi giàn turbine nổi cho phép tiếp cận luồng gió ổn định và mạnh hơn ngoài khơi tại vùng biển quá sâu để xây nền móng cố định.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc là nhà phát triển và vận hành thủy điện lớn nhất thế giới, nổi tiếng với công trình đập Tam Hiệp. Điện gió ngoài khơi đang trở thành trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc. Nước này đã tăng thêm 4,4 gigawatt (GW) công suất điện gió ngoài khơi trong 6 tháng đầu năm nay, tương đương tổng lượng năm ngoái, theo báo cáo của tổ chức Global Energy Monitor ở Mỹ.

An Khang (Theo Interesting Engineering, SCMP)