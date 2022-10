MỹTurbine gió không cánh của công ty Aeromine Technologies ở Houston, Texas có thể sản xuất điện nhiều hơn 50% pin quang năng trên mái nhà với cùng chi phí.

Turbine gió không cánh quạt Turbine gió không cánh quạt tiết kiệm diện tích và không gây hại cho động vật hoang dã. Video: Aeromine

Thiết kế của Aeromine sử dụng khí động học tương tự cánh xe đua để thu và tăng cường dòng khí qua mỗi tòa nhà. Do không cần quay cánh quạt, mẫu turbine này không tạo ra tiếng ồn và không đe dọa các loài chim. Công nghệ turbine bền và hoạt động êm do Aeromine phát triển có thể sản xuất điện cả ngày trong mọi thời tiết nhưng chỉ chiếm 10% diện tích mái nhà so với pin quang năng.

Hệ thống bao gồm 20 - 40 turbine lắp ở rìa tòa nhà theo hướng gió thổi. Kết hợp giải pháp turbine gió của Aeromine với pin quang năng sẽ giúp đáp ứng 100% nhu cầu năng lượng tại chỗ cho tòa nhà và giảm thiểu yêu cầu lưu trữ điện tại chỗ.

Mẫu turbine mới có thể hoạt động ngay cả trong điều kiện gió nhẹ để sản xuất điện trên mái nhà cho các công trình như nhà kho, trung tâm dữ liệu, tòa nhà văn phòng và khu căn hộ. Đây là kết quả hợp tác giữa Aeromine và phòng thí nghiệm quốc gia Sandia ở Albuquerque và Đại học Công nghệ Texas.

Theo David Asarnow, giám đốc điều hành Aeromine, công nghệ độc quyền của họ hướng tới giải quyết những hạn chế của turbine gió xoay và pin quang năng kém hiệu quả. Chủ các tòa nhà thương mại có thể sử dụng hệ thống để giải quyết nhu cầu về điện trong tình hình giá điện tăng cao.

An Khang (Theo Interesting Engineering)