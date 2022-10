Turbine gió khổng lồ lập kỷ lục sản xuất điện

Đan MạchTurbine gió với cánh quạt dài 108 m của Siemens Gamesa lập kỷ lục về sản xuất nhiều điện gió nhất trong 24 giờ.

Turbine gió của Siemens Gamesa có sải cánh hơn 100 m. Ảnh: Siemens Gamesa

Nguyên mẫu turbine gió ngoài khơi 14-222 DD của công ty Siemens Gamesa nằm ở một trung tâm thử nghiệm tại Osterild, Đan Mạch, tạo ra 359 megawatt giờ (MWh) điện trong 24 giờ. So với con số này, mỗi cư dân thành phố New York sử dụng 13.452 kilowatt giờ (kWh) mỗi năm. Một MWh tương đương 1.000 kWh, có nghĩa turbine tạo ra đủ điện để cung cấp cho một người sử dụng trong 27 năm, Newsweek hôm 12/10 đưa tin.

Turbine gió có thể biến đổi năng lượng động năng của gió thành điện. Những luồng gió làm xoay cánh quạt quanh rotor, quay máy phát và tạo ra điện, cung cấp cho lưới điện quốc gia. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, điện gió sản xuất 1.870 terawatt giờ điện trong năm 2021, gần bằng tất cả nguồn năng lượng tái tạo khác (trừ thủy điện) gộp lại.

Turbine lập kỷ lục của Siemens Gamesa bao gồm rotor đường kính 222 m và cánh quạt 108 m. Để so sánh, tượng nữ thần tự do chỉ cao 46 m và đứng trên bục cao 47 m, tổng chiều cao của cả bức tượng là 93 m. Bằng cách tăng đường kính rotor và cánh quạt, SG 14-222 DD cung cấp lượng điện sản xuất hàng năm nhiều hơn 25% so với bản tiền nhiệm, theo Siemens Gamesa. Công ty dự kiến sản xuất hàng loạt mẫu turbine này vào năm 2024.

Mỗi turbine SG 14-222 DD sẽ tạo ra đủ điện cho khoảng 18.000 hộ gia đình sử dụng hàng năm. Kỷ lục đánh dấu một bước tiến gần hơn tới mục tiêu chuyển sang năng lượng tái tạo và cắt giảm nhiên liệu hóa thạch trên khắp thế giới.

Ryan Wiser, nhà khoa học ở Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence cho biết turbine gió lớn hơn thường sản xuất điện rẻ hơn turbine nhỏ. Turbine của Siemens Gamesa được thiết kế để sử dụng ngoài khơi. Turbine lớn đồng nghĩa với số lượng ít hơn, đòi hỏi ít nền móng, chi phí và nhân sự vận hành hơn.

Công ty Siemens Gamesa dự kiến lắp đặt 60 turbine gió ngoài khơi SG 14-222 DD ở trang trại điện gió Moray West tại Scotland.

An Khang (Theo Newsweek)