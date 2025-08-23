Tướng phụ trách tình báo quốc phòng Mỹ 'bị sa thải'

Tướng Kruse, lãnh đạo tình báo quốc phòng Mỹ, đơn vị đưa ra đánh giá khác với ông Trump về kết quả cuộc không kích Iran, đã bị cách chức.

Nhiều quan chức cấp cao Lầu Năm Góc và một thượng nghị sĩ Mỹ ngày 22/8 cho biết trung tướng Jeffrey Kruse "không còn đảm nhận vai trò giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA)". Website của DIA thông báo Phó giám đốc Christine Bordine đã được giao làm quyền lãnh đạo cơ quan này.

Ngoài tướng Kruse, hai sĩ quan cấp cao khác cũng đã mất chức là phó đô đốc Nancy Lacore, tư lệnh lực lượng Hải quân Dự bị, và chuẩn đô đốc Milton Sands, chỉ huy Bộ tư lệnh Đặc nhiệm Hải quân. Lý do ba người này bị sa thải không được đề cập.

Truyền thông Mỹ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cách chức tướng Kruse vì "mất tín nhiệm" vào năng lực lãnh đạo của ông này, liên quan đến báo cáo tình báo về kết quả cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân Iran ngày 21/6.

Trong bản đánh giá, DIA cho rằng cuộc không kích không phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân Iran, mà chỉ khiến chương trình hạt nhân của Tehran đi lùi vài tháng. Đánh giá này trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tuyên bố đòn đánh đã "xóa sổ" năng lực hạt nhân Iran.

Tướng Jeffrey Kruse tại phiên điều trần trước quốc hội Mỹ năm 2024. Ảnh: AP

Ba ngày sau cuộc không kích, báo cáo được rò rỉ với CNN. Chính quyền ông Trump sau đó chỉ trích mạnh mẽ giới truyền thông vì đã tiết lộ đánh giá trên và tái khẳng định chiến dịch đã diễn ra thành công.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho rằng đánh giá của DIA bị rò rỉ "vì ai đó có ý định gây rối và muốn mọi người nghĩ rằng cuộc tập kích lịch sử này đã thất bại".

DIA là cơ quan tình báo và hỗ trợ tác chiến trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, chuyên về tình báo quân sự. Tướng Kruse trở thành lãnh đạo cơ quan này từ đầu năm 2024.

Trước đó, ông từng đảm nhận vai trò cố vấn cho Giám đốc Tình báo Quốc gia cùng một số vị trí khác, trong đó có giám đốc tình báo cho liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hàng loạt sĩ quan cấp cao trong quân đội Mỹ đã mất chức kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Brown, người bị sa thải hồi tháng 2 mà không rõ lý do.

Các cái tên khác bao gồm tư lệnh hải quân và tư lệnh lực lượng tuần duyên, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia, phó tham mưu trưởng không quân, một đô đốc hải quân công tác tại NATO và ba công tố viên quân đội hàng đầu.

Tư lệnh không quân Mỹ David Allvin hôm 18/8 cũng bất ngờ thông báo nghỉ hưu mà không giải thích lý do, dù mới tại chức được hai năm trong nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Bộ trưởng Hegseth khẳng định Tổng thống Trump chỉ đơn thuần là đang chọn những lãnh đạo mà mình muốn.

Phạm Giang (Theo AFP, CNN, Reuters)