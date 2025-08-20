Tướng Nga trọng thương vì đòn phục kích bằng UAV

Tướng Esedulla Abachev bị thương nặng vì đòn tập kích bằng UAV của Ukraine khi thị sát khu vực biên giới tại tỉnh Kursk.

Chính quyền Cộng hòa Dagestan thuộc Nga ngày 18/8 thông báo tướng Esedulla Abachev, được cho là phó chỉ huy cánh quân Bắc trong chiến dịch ở Ukraine, đã bị thương nặng sau vụ tập kích gần biên giới ở tỉnh Kursk.

"Ông đang được điều trị tại một trong những trung tâm quân y hàng đầu đất nước. Các bác sĩ đánh giá tình trạng của ông ấy là nghiêm trọng nhưng đã ổn định", ông Sergei Melikov, lãnh đạo Cộng hòa Dagestan, quê nhà của tướng Abachev, cho biết.

Tướng Abachev tại một điểm chỉ huy tác chiến của quân đội Nga. Ảnh: BQP Nga

Tình báo quân đội Ukraine trước đó tuyên bố đã phục kích, tấn công đoàn xe của tướng Abachev khi họ đang di chuyển ở tỉnh Kursk ngày 16-17/8.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Tướng Abachev sinh năm 1968, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp Kharkov năm 1989 và từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự của Nga.

Ông chỉ huy Quân đoàn 2 của dân quân Lugansk và đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch kiểm soát thành phố Lysychansk, được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng danh hiệu Anh hùng Nga vào tháng 7/2022. Đầu năm 2024, truyền thông Nga đưa tin ông Abachev được bổ nhiệm làm phó tư lệnh Quân khu Leningrad mới thành lập.

Lãnh đạo Dagestan khẳng định tướng Abachev đã có mặt ở tiền tuyến từ những ngày đầu chiến sự Ukraine, làm nhiệm vụ ở "những khu vực quan trọng và nguy hiểm nhất". Ông Melikov khẳng định chính quyền "sẽ làm mọi điều cần thiết" để hỗ trợ tướng Abachev và gia đình.

Thanh Danh (Theo Reuters, RIA Novosti, Moscow Times)