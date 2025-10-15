Tướng Mỹ thừa nhận tụt hậu về drone, muốn UAV dạng Shahed

Tư lệnh Quân đoàn 5 Mỹ nói nước này đang tụt hậu trên lĩnh vực drone, cho rằng Washington cần sở hữu UAV tự sát kiểu Shahed.

"Thẳng thắn mà nói thì chúng ta đang tụt hậu", tướng Charles Costanza, chỉ huy Quân đoàn 5 lục quân Mỹ, phát biểu trong phiên thảo luận của Hiệp hội Lục quân Mỹ hôm 13/10, khi đề cập lĩnh vực thiết bị bay không người lái (drone).

Quân đoàn 5 là thành phần chủ chốt của lực lượng Mỹ tại châu Âu trong Thế chiến II, Chiến tranh Lạnh và những năm tiếp theo. Đơn vị này giải thể hồi năm 2013, tái lập từ năm 2020 và thiết lập sở chỉ huy tiền phương ở Ba Lan.

Tướng Costanza cho biết quân đội Mỹ đã nghiên cứu về máy bay không người lái (UAV), drone và năng lực đối phó chúng trong gần 10 năm qua, nhất là khi loại vũ khí này nổi lên trong xung đột Armenia - Azerbaijan hồi năm 2020, song thừa nhận Washington vẫn "chưa hành động đủ nhanh".

Binh sĩ Quân đoàn 5 sử dụng drone trong buổi huấn luyện tại Đức hồi tháng 6. Ảnh: US Army

"Phải đến khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine và chứng kiến hai bên liên tục sáng tạo, chúng tôi mới nhận ra là cần hành động nhanh hơn", ông nói.

Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có cần vũ khí tương tự máy bay không người lái (UAV) tầm xa dạng Shahed hay không, tướng Costanza đáp rằng "tôi nghĩ là có".

Ông cho biết Mỹ đang tiến hành nhiều nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng tụt hậu hiện tại, điển hình là dự án Flytrap. Đây là tên gọi của chuỗi sự kiện huấn luyện do lục quân Mỹ tổ chức tại châu Âu, tập trung vào khí tài chống drone và các kỹ chiến thuật đi kèm.

"Flytrap sẽ giúp chúng ta xác định mình cần những hệ thống nào, còn quy mô và phạm vi liên quan sẽ do lục quân quyết định", tướng Costanza cho hay.

Drone hiện là vũ khí chủ chốt trên chiến trường Ukraine, giúp cả hai bên phá hủy hàng loạt khí tài hạng nặng của đối phương. Nga thường xuyên sử dụng UAV dòng Geran-2, phiên bản nội địa hóa dựa trên dòng Shahed-136 của Iran, để tập kích vào các mục tiêu tầm xa và gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine.

Hồi tháng 7, công ty quốc phòng Mỹ SpektreWorks ra mắt mẫu UAV giá rẻ có hình dạng rất giống với dòng Shahed-136 do Iran sản xuất.

UAV có thiết kế giống dòng Shahed tại buổi giới thiệu của công ty SpektreWorks hồi tháng 7. Ảnh: US Navy

Phát biểu của tướng Costanza không phải lần đầu giới chức Mỹ bày tỏ lo ngại về năng lực drone trong nước. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trước đó thừa nhận Mỹ đang tụt hậu trên lĩnh vực này, đồng thời thông báo loạt chính sách và khoản đầu tư mới nhằm thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác.

Ông cũng chỉ ra rằng các quy định và quy trình mua sắm lỗi thời khiến quân đội Mỹ gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực sở hữu drone, cũng như huấn luyện binh sĩ cách sử dụng. "Đối thủ đã sản xuất hàng triệu drone giá rẻ, còn chúng tôi lại mắc kẹt trong mớ thủ tục hành chính rườm rà", Bộ trưởng Hegseth nói.

Phạm Giang (Theo War Zone)