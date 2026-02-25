Tưởng mệt mỏi thông thường, hóa đột quỵ

Lạng SơnTự truyền thuốc bổ chữa mệt mỏi suốt một tuần, người phụ nữ 58 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt nửa người, được chẩn đoán nhồi máu não cấp.

Bệnh nhân nhập viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội) hôm mùng 6 Tết khi tình trạng tê yếu nửa người đã trở nặng, không thể tự đi lại. Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ, trực tiếp tiếp nhận và chỉ định can thiệp khẩn cấp. Hiện tại, sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh đang được theo dõi tích cực.

Theo lời kể của gia đình, gần một tuần trước, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt và tê bì nhẹ. Tuy nhiên, bà chủ quan cho rằng nguyên nhân do sinh hoạt thất thường, thức khuya trong dịp Tết nên tự ý đến phòng khám tư truyền dịch. Tình trạng không những không cải thiện mà ngày càng diễn biến xấu. Bác sĩ Mạnh nhận định, bệnh nhân nhập viện khá muộn, làm giảm đáng kể khả năng phục hồi và gia tăng nguy cơ tàn phế.

Đột quỵ não là một bệnh lý xảy ra đột ngột, diễn tiến nhanh, biến chứng nặng nề. Ảnh: Health

Nhồi máu não là dạng đột quỵ phổ biến nhất, chiếm 85% các ca bệnh, xảy ra khi mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn bởi cục máu đông hoặc mảng xơ vữa. Dù tỷ lệ tử vong thấp hơn xuất huyết não (khoảng 15-20%), bệnh nhân nhồi máu não vẫn đối mặt với di chứng nặng nề nếu bỏ lỡ "thời gian vàng" cấp cứu trong những giờ đầu tiên.

Thời tiết nồm ẩm, giá lạnh dịp đầu năm là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây co mạch, làm tăng huyết áp đột ngột và dẫn đến tai biến. Bác sĩ Mạnh cảnh báo, nhiều người thường nhầm lẫn dấu hiệu đột quỵ với sự mệt mỏi do tiệc tùng, thức khuya hay uống rượu bia ngày Tết. Thói quen sinh hoạt xáo trộn, quên uống thuốc điều trị bệnh nền, cộng hưởng với căng thẳng kéo dài chính là "giọt nước tràn ly" kích phát các biến cố tim mạch.

Đặc biệt, nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, rối loạn mỡ máu cần hết sức cảnh giác. Để nhận biết sớm đột quỵ, Hội Đột quỵ Thế giới khuyến cáo người dân ghi nhớ quy tắc F.A.S.T: Face (Mặt xệ, méo miệng khi cười); Arms (Tay chân yếu, không thể nâng đồng thời hai tay); Speech (Nói đớ, nói ngọng, lặp từ); Time (Thời gian là vàng, gọi cấp cứu ngay lập tức khi phát hiện các dấu hiệu trên). Việc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có chuyên môn điều trị đột quỵ gần nhất trong thời gian sớm nhất mang tính quyết định đến khả năng sống sót và phục hồi.

